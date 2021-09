Live im eigenen Wohnzimmer

Bevor sie im Rahmen ihrer für das Frühjahr 2022 geplanten Welttournee Anfang nächsten Jahres auch für drei Konzerte nach Köln, Berlin und Frankfurt kommt, können ihre Fans die die Singer/Songwriterin aus Long Island nun live von Zuhause aus erleben – entweder bei ihrem Gig am 30.09. in London oder am 04.10. in Paris. Tickets für die Livestreams gibt es unter: lp.veeps.com

Kürzlich erst präsentierte Laura Pergolizzi, die nun schon seit zwei Dekaden als LP aktiv ist, ihre aktuelle Single „The One That You Love“. Nun hat sie ihr mittlerweile sechstes Studioalbum „Churches“ für den 03. Dezember 2021 angekündigt sowie ihren neuen Song „Angels“, der vorab am 08. Oktober 2021 als Singleauskopplung des lang erwarteten kommenden Werkes erscheinen soll.

