Live in Köln

Nachdem Vollblutmusiker und Schauspieler Tom Beck als „Das Faultier“ die ProSieben Show „The Masked Singer“ 2020 gewann, konnte man sich nur schwer vorstellen, was für eine aufregende Zeit hinter dem Musiker und Schauspieler lag. Durch seine Covid-19-Infektion konnte der 42-Jährige fast nicht mehr an der Show teilnehmen. Wieder gesundet hat Tom Beck erneut das Rateteam und die Zuschauer überzeugt, mit seinem Facettenreichtum beeindruckt und sich bis an die Spitze performt und gesungen. Die Corona-Krise lehrt uns eines: Wir sitzen alle im selben Boot und gerade jetzt sind Humanität, Solidarität und Toleranz das Wichtigste, das uns bei der Bewältigung dieser Situation helfen kann. Das thematisiert der Künstler unter anderem auch auf seinem 2020 erschienenen vierten Studioalbum „4B“, mit dem er im Februar 2021 ursprünglich deutschlandweit auf Tournee gehen sollte. Aufgrund der pandemischen Lage wurde die Tour auf März 2022 verschoben. Der Kölner Gig wird nun am 16.03. im Club Volta stattfinden.

Tom Beck – „4B“, 16.03., 20h, Club Volta

