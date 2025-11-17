„Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ erfüllt Fan-Wunsch

Die Begeisterung für „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ kennt keine Grenzen. Jahr für Jahr strömen mehr als 47.000 Menschen ins RheinEnergieSTADION, um gemeinsam kölsche Weihnachtsstimmung zu feiern. Auf vielfachen Wunsch startet der Vorverkauf für 2026 erstmals früher als je zuvor – und damit steht fest: Das Warten hat ein Ende! Ab Mittwoch, 19. November 2025, können sich alle Mitsing-Fans ihre Tickets für 2026 sichern und damit schon jetzt ein Stück kölsche Vorfreude unter den Weihnachtsbaum legen. Ein Geschenk, das Gänsehaut garantiert: Die begehrten Tickets sind das perfekte Präsent für alle, die den ganz besonderen Zauber des kölschen Weihnachtssingens lieben – Emotionen, Gemeinschaft, Musik, pure Lebensfreude. „‘Loss mer Weihnachtsleeder singe!‘ ist längst mehr als ein Mitsing-Konzert – es ist ein kölsches Gefühl, das verbindet“, sagt Regine Runte, COO der Kölner Stadt-Anzeiger Medien.

Auch 2026 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf ein unvergessliches Erlebnis mit beliebten Kölner Künstlerinnen und Künstlern freuen, die das Publikum mit weihnachtlicher Magie verzaubern werden. „Auch nach zehn Jahren bekomme ich jedes Jahr erneut Gänsehaut, wenn zehntausende Menschen im RheinEnergieSTADION zusammenkommen und gemeinsam Weihnachtslieder singen, um besinnliche Weihnachtstage einzuläuten“, schwärmt Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH.

Vorverkaufsstart für „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ am 23.12.2026 im RheinEnergieSTADION:

Mittwoch, 19. November 2025 – exklusiv über www.stadionsingen.ticket.io