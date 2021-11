Lust auf Musik

Wie das neue Album „Alpha Games“ von Bloc Party klingt, das Ende April erscheint, das wissen wir noch nicht. Aber wenn man von der Vorab-Single „Traps“ ausgeht, dann scheint klar: die Briten haben wieder Lust auf den wilden, lärmigen Gitarrenrock der Frühphase. Der Track ist genau der hyperdynamische Postpunk-Ausbruch, auf den die Hardcore-Fans der ersten Stunde seit der Ankündigung der neuen Platte gehofft hatten.

Das unterstreicht auch Frontmann Kele Okereke: „Von dem Moment an, als wir begannen daran zu arbeiten, war uns klar, dass „Traps“ die ersten Töne sein mussten, die die Leute von diesem Album zu hören bekommen. Erst recht, als wir das Stück bei unseren letzten Konzerten und bei den Soundchecks gespielt haben und gehört haben, wie es in den Venues und bei Open Airs klingt.“ Vergleiche zu den Über-Hits ihres Debüts wie „Banquet“ oder „Helicopter“, die in den Clubs Mitte der Nullerjahre alle auf die Tanzfläche strömen ließen, dürfen gerne gezogen werden. Dennoch ist der Sound von „Traps“ eindeutig moderner und speist sich aus den gut 15 Jahren Erfahrung auf den großen Bühnen dieser Welt. Stilistisch haben Bloc Party in dieser Zeit eine Menge mitgenommen. Stets gleichgeblieben ist aber die Dynamik des charismatischen Frontmanns Okereke auf der Bühne, zusammen mit dem Vollgas-Live-Sound der Band. Und auf genau diese Mischung freuen wir uns, wenn Bloc Party im Mai 2022 zwei Konzerte in Deutschland spielen.

Bloc Party, 16.05.2022, 20h, E-Werk, www.blocparty.com

