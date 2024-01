Während anderenorts über „das große Chorsterben“ lamentiert wird, schreibt der Kölner Männer-Gesang-Verein weiterhin Erfolgsgeschichte. Jüngster Beweis sind die gänzlich ausverkauften Vorstellungen des diesjährigen „Divertissementchen“, in Köln auch liebevoll „Et Zillche“ genannt. Von „Zillche in Gefahr“, so der Jubiläumstitel im 150. Jahr des Bestehens, kann also in der Realität keine Rede sein.

Damit das so bleibt, lädt der Chor am Sonntag, den 25. Februar zu einem offenen Sängertag in sein Vereinsdomizil, die Wolkenburg. Alle Männer, die gerne singen – und vielleicht schon einmal mit Gesang im Chor geliebäugelt haben - sind herzlich zum unverbindlichen Mitsingen eingeladen: kennenlernen, gemeinsam singen, ins Gespräch kommen – ohne Verpflichtung und mit ganz viel Vergnügen. Vorerfahrungen sind willkommen, aber nicht Voraussetzung. Was zählt, ist die Freude am Gesang. Nachdem der Chor allein 2023 mehr als 20 neue Mitglieder zwischen 24 und 69 Jahren in seinen Reihen begrüßen durfte, soll die Erfolgsgeschichte auch in diesem Jahr fortgeschrieben werden.

Interessente jedweden Alters melden sich bitte vorab unter www.mann-singt.de an. Dort findet man auch alle weiteren wichtigen Informationen. Alle Einzelheiten kommen dann per E-Mail Sollten interessierte Sänger am offenen Sängertag keine Zeit haben, ist auch das kein Problem: über das Kontaktformular kann man sich anmelden und um einem individuellen Vorstelltermin bitten.

Mann singt! Offener Sängertag, 25.02., Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59, Köln, www.mann-singt.de

