Matt Berninger - solo und live

Manche MusikerInnen schreiben Songs, andere schaffen ganze Klangwelten. Matt Berninger gehört zur zweiten Kategorie. Seine tiefgehenden Texte, sein melancholischer Bariton und seine Fähigkeit, Stimmungen zu erschaffen, machen ihn zu einer der markantesten Stimmen des Indie-Rocks. Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt er als Frontmann von The National die Szene und bleibt doch stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen.

Geboren in Cincinnati, absolvierte er 1989 die St. Xavier High School und begann ein Grafikdesign-Studium an der University of Cincinnati. Dort traf er Scott Devendorf, mit dem er zunächst in der Band Nancy spielte, bevor sie 1996 nach New York zogen und als Designer arbeiteten. Doch die Musik ließ sie nicht los. 1999 gründeten sie gemeinsam mit Scotts Bruder Bryan sowie den Brüdern Aaron und Bryce Dessner The National – eine Band, die sich in den folgenden Jahrzehnten als eine der beständigsten und einflussreichsten Formationen der Indie-Szene etablierte.

Doch Berninger ist nicht nur als Sänger von The National aktiv. Sein Solo-Debüt „Serpentine Prison“, produziert von der Soul- und R&B-Legende Booker T. Jones, erschien 2020 und wurde von Kritiker*innen als introspektiv und tief berührend gefeiert. Im Mai 2025 folgte mit „Get Sunk“ ein zweites Soloalbum, das einmal mehr seinen Hang zur atmosphärischen Klangwelt unterstreicht. Berninger versteht es, Musik als Trostspender zu nutzen – für sich selbst und für andere. „Ich wollte Lieder schreiben, um für Menschen da zu sein“, sagte er einmal. Das hört man.

Neben der Musik ist Berninger auch bildender Künstler. Seine kreative Arbeit erstreckt sich von großformatigen Leinwänden über Baseballs, auf die er Liedtexte schreibt, bis hin zu fragmentarischen Notizen, die später zu Songzeilen werden. Die Grenzen zwischen Kunst und Musik sind bei ihm fließend, beide beeinflussen sich gegenseitig – ein kreativer Kreislauf, der seine Songs umso einzigartiger macht.

Wer diese Klangwelten live erleben möchte, hat im kommenden Juli in Köln die Gelegenheit dazu.

Matt Berninger, 03.07., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6-20, Köln, ab 45€