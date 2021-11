Zur Feier der Veröffentlichung ihres neuesten Albums „Mercury – Act 1“ kündigen die Multi-Platin ausgezeichneten Grammy-Gewinner Imagine Dragons ihre Mercury World Tour 2022 an. Die von Live Nation produzierte Europatournee startet am 30. Mai in Prag mit weiteren Stationen in Moskau, Mailand, Hannover, London, Berlin und vielen mehr, ehe sie am 14. Juli im Sparkassenpark in Mönchengladbach ihren Abschluss findet. Mit weltweit 46 Millionen verkauften Alben, 55 Millionen Songs sowie insgesamt 74 Milliarden Streams zählen die Imagine Dragons zu den umsatzstärksten Rockbands. Die Billboard Top-3-Rocksongs des Jahrzehnts – „Believer“, „Thunder“ und „Radioactive“ – stammen von dieser Band. Im Rahmen der Mercury World Tour im Sommer nächsten Jahres präsentieren die Imagine Dragons neben neuer Musik natürlich auch etliche ihrer bekannten Hits.

Imagine Dragons – Mercury World Tour 2022, 14.07.2022, SparkassenPark Mönchengladbach, Tickets ab sofort im VVK

