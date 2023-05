Was 2007 mit Welthits wie „You Don't Know“ oder seiner Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden! Kaum jemand schafft es derart gekonnt, sensibelste Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter Milow. So eingängig und populär seine Songs auch sein mögen – eines sind sie nie: seicht.

Für sein siebtes Album „Nice To Meet You“ (2022) tauchte Milow erstmal ab und befasste sich intensiv mit sich selbst. Das Ergebnis dieser introspektiven Reise war der ersten Single „How Love Works“ deutlich herauszuhören: „Das Stück markiert das Ende einer unvergesslichen Reise. Ich habe versucht, tiefer zu graben und meine Musik noch persönlicher zu machen. Der Song ist meine Art, mich neu vorzustellen.“

Schon mit seiner sechsten LP „Lean Into Me“ schlug Milow 2019 ein weiteres Kapitel auf, das keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennen ließ. 2019 verzauberte er bei „Sing Meinen Song“ zuletzt auch das deutsche TV-Publikum.

Bei allem internationalen Erfolg, den der sympathische Gitarrist und Sänger mit seinen bisher sieben veröffentlichten Studioalben, zahllosen Auszeichnungen, ausverkauften Tourneen und rund 200 Millionen globalen Streams auch hat, war und ist ihm der unmittelbare Kontakt zu seinem Publikum heilig – und das nicht nur auf der Konzertbühne.

Millow – OpenAirPort Live 2023, 11.08., 20h, Köln Bonn Airport, Kennedystr., Köln, ab 50€

