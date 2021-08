„Mit fünf Proben zum Konzert“

Kantor Thomas Wegst lädt zu einem spannenden Chorprojekt ein. Mit nur fünf Proben plant er, ein komplettes Konzertprogramm mit Gospels, Popsongs und Jazzstandards einstudieren. Das Ergebnis wird am Sonntag, den 03. Oktober um 19 Uhr im Rahmen eines Konzertes in der Markuskirche in Köln Porz-Eil präsentiert. Begleitet wird der Projektchor von einer Jazzband und Solisten. Die Probentermine finden jeweils dienstags ab dem 07. September von 19.30-21.30 Uhr im Gemeindehaus der Markuskirche statt. Um eine vorherige Anmeldung an thomas.wegst@ekir.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos. Corona-Teilnahmebedingungen: es gilt die 2G-Regel. Voraussetzung ist eine doppelte Impfung, die älter als 14 Tage ist bzw. ein Genesenennachweis.

