Mitreißende Hommage an den "King"

Vom 23. bis 28. Juli 2024 wird die Kölner Philharmonie zur Pilgerstädte für alle Fans des „King“: Als Deutschlandpremiere zelebriert die ELVIS – TRIBUTE ARTIST WORLD TOUR Show das musikalische Vermächtnis und das Lebensgefühl des erfolgreichsten Solokünstlers aller Zeiten! Diese mitreißende Hommage, die von Las Vegas die ganze Welt erobert hat, entführt das Publikum auf eine ebenso emotionale wie nostalgische Zeitreise und feiert die Musik und das Lebensgefühl des „King of Rock’n’Roll“.

Die Show umfasst über 30 Hits aus allen drei Schaffensperioden: Die 50er Jahre, in denen Elvis zum rebellischen Superstar seiner Zeit wurde und mit seinem typischen Hüftschwung nicht nur seine weiblichen Fans elektrisierte. Das legendäre NBC ´68 Comeback Special, wo der „King“ nach siebenjähriger Abstinenz in einer hautengen schwarzen Leder-Kombi seine spektakuläre Rückkehr als Live-Künstler feierte. Und zum Abschluss die goldene Ära der Konzertjahre von 1969 bis 1977. Im legendären „All-white-Suit“ gab Elvis Presley in dieser Zeit über 1100 Konzerte, allein 635 im International Hotel in Las Vegas. Daneben auch sein bekanntestes Konzert: Das in zahlreiche Länder ausgestrahlte Aloha from Hawaii am 14. Januar 1973 in Honolulu.

Welthits wie „Jailhouse Rock“, „It’s now or never“, „Return to Sender“, „Viva Las Vegas“, „Suspicious Minds“ und „Can’t help falling In Love“ werden von gleich drei der weltbesten und mehrfach preisgekrönten Tribute-Künstlern originalgetreu und mit unglaublicher Energie auf die Bühne gebracht: Shawn Klush, Ben Thompson und Emilio Santoro. Begleitet werden sie von einer hochkarätigen zwölfköpfigen Band und handverlesenen Backgroundsänger*innen. Zusammen mit einer stimmungsvollen Light-Show und detailgetreuen Kostümen sorgt die Show bei allen Elvis-Fans für ein einzigartiges und unvergessliches Live-Erlebnis!

ELVIS – TRIBUTE ARTIST WORLD TOUR Show, 23. bis 28.Juli, Köln, Philharmonie

Vorstellungen: Di – Fr 20.00 Uhr, Sa 15.00 + 20.00 Uhr, So 14.00 Uhr + 19 Uhr

Mehr Infos zum Kölner Sommerfestival 2024: koelner-sommerfestival

