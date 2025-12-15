Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, nimmt weiter Form an. Aktuell wird nun das Konzert mit dem in New York geborenen Musiker und Produzenten Moby für den 18. August 2026 angekündigt.

Das ursprünglich am 7. Juli 2025 angekündigte Konzert mit der britischen Trip-Hop Band Massive Attack ist ersatzlos gestrichen. Bekanntlich musste das Konzert auf dem KUNST!RASEN am Veranstaltungstag wegen Krankheit der Sängerin abgesagt werden. Trotz aller Bemühungen seitens des Veranstalters konnte kein Ersatztermin für 2026 gefunden werden. Ticket Besitzer, die bisher noch nicht von ihrem Rückgaberecht Gebrauch gemacht haben, können dies an den Vorverkaufsstellen, wo die Eintrittskarten erworben wurden, ab sofort tun.

Neben dem bereits ausverkauft gemeldeten Konzert mit Roland Kaiser am 15. August 2026 und dem sensationellen Vorverkauf (über 7.000 Tickets) für deren Konzert am 23 Juli 2027 gibt es eine weitere Erfolgsmeldung. Mittlerweile sind 9.500 Tickets für das Konzert mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys am 6. August 2026 im Vorverkauf abgesetzt worden. Restkarten und VIP-Tickets sind hierfür noch erhältlich. Für die KUNST!RASEN Saison 2026 sind bis dato über 50.000 Tickets verkauft.

Moby, einer der einflussreichsten Elektronik-Künstler unserer Zeit, kommt 2026 nach Deutschland. Mit über 20 Millionen verkauften Alben, Kult-Tracks wie „Go“ und wegweisenden Produktionen zählt der in New York geborene Musiker, Produzent und Aktivist zu den prägenden Stimmen moderner elektronischer Musik. Schon früh klassisch ausgebildet, fand Moby in den 80ern seinen Weg in die New Yorker Punk- und Underground-Szene, bevor er Anfang der 90er mit seinem Mix aus Ambient, Electronica und Dance weltweit bekannt wurde. Neben seinen eigenen Alben hat er u. a. für David Bowie, Public Enemy, The Beastie Boys, Daft Punk und Ozzy Osbourne produziert und gilt als einer der wichtigsten Klangästheten der elektronischen Musik. Mobys letzter Auftritt in Bonn war als Vorprogramm von The Prodigy im April 1995.

Auch abseits der Bühne ist Moby vielseitig engagiert: Er unterstützt zahlreiche Organisationen wie The Humane Society, ACLU und Emily’s List und widmet sich mit seiner Produktionsfirma Little Walnut zunehmend auch Film und Dokumentation – zuletzt mit „Moby Doc“ und „Punk Rock Vegan Movie“. Für Sommer 2026 ist sein erster Spielfilm „Tecie“ angekündigt. Im Frühjahr 2025 gab es eine exklusive, groß angelegte 360°-Immersiv-Show, die weltweit einmalig war. Moby live im Sommer 2026 in Bonn: sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis, das musikalisch wie visuell beeindrucken wird.

Moby, 18.08.2026, 19h, KUNST!RASEN, Rheinaue Bonn, ab 70€