Nach pandemiebedingter Zwangspause

Tom Jones kehrt im kommenden Jahr auf deutsche Bühnen zurück. Zwischen dem 20. Juli und 7. August gastiert der Sänger in Fulda, Köln, Kiel sowie in Halle an der Saale. Bereits am 12. September 2021 feiert er sein Live-Comeback in der Berliner Waldbühne. Sein Auftritt in Kiel wurde vom 13. August 2021 auf den 6. August 2022 verschoben. Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten für das Konzert in Kiel behalten ihre Gültigkeit.

In den über 50 Jahren seiner Karriere hat Tom Jones immer wieder seine erstaunlichen Stärken unter Beweis gestellt. Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn international zu einem der gefragtesten Live-Performer. Hits wie „It’s Not Unusual“, „Thunderball“ für den gleichnamigen James Bond-Blockbuster, „Delilah“, „What’s New Pussycat?“, „She’s A Lady“, „Help Yourself” oder „Green Green Grass Of Home” zeigen eine ungewöhnliche Bandbreite und haben sich mehr als 100 Millionen Mal verkauft.

Seinen Adelsschlag erhielt er 2006, als Queen Elizabeth ihn zum Ritter des Empire kürte. Für sie trat er 2012 zu ihrem diamantenen Thronjubiläum im Buckingham Palace auf. Tom ist tatsächlich eine lebende Legende. Seine unwiderstehliche Show verbindet musikalische Ären und Genres, überschreitet mühelos alle Generationsgrenzen. Tom Jones, das war und ist stets die Kraft der Songs und die Power seiner Stimme.

Tom Jones, 28.07.2022, 20h, Roncalliplatz, allg. VVK-Start: 16.07., 10h

