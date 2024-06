Neue Intendantin der Kölner Philharmonie

Am 03.06.2024 wurde durch die Aufsichtsratsvorsitzende der KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH, Oberbürgermeisterin Henriette Reker, eine Sondersitzung des Aufsichtsrates einberufen, um über die neue Intendanz der Kölner Philharmonie sowie Geschäftsführung der KölnMusik GmbH und der ACHTBRÜCKEN GmbH zu beraten. Vorbereitet durch eine Findungskommission und unterstützt durch das Personalberatungsunternehmen Egon Zehnder wurden dem Aufsichtsrat nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren zwei Kandidat:innen vorgestellt.

Die Wahl des Aufsichtsrates sowie der Gesellschaftsversammlung fiel auf Ewa Bogusz-Moore als neue Geschäftsführerin sowie Intendantin der Kölner Philharmonie. Gesellschafter der KölnMusik Betriebs- und Servicegesellschaft mbH sind die Stadt Köln und der Westdeutsche Rundfunkt Köln. Bogusz-Moore wird die Position zum 01.08.2025 übernehmen und damit die Nachfolge von Louwrens Langevoort antreten, der seit dem 01.08.2005 die Aufgaben des Geschäftsführers und Intendanten wahrgenommen hat. Nach ihrem Studium des Kulturmanagements und ersten erfolgreichen Festival-Projekten in Großbritannien kehrte sie nach Polen zurück. Die ausgebildete Cellistin ist nach unterschiedlichen Positionen und Aufgaben im internationalen Kulturbetrieb seit 2018 Generaldirektorin des Nationalen Symphonieorchesters des Polnischen Rundfunks in Kattowitz.

Aufsichtsratsvorsitzende Oberbürgermeisterin Henriette Reker: »Ich freue mich sehr, mit Ewa Bogusz-Moore eine überaus international erfahrene Kulturmanagerin als Nachfolge für die 20-jährige Intendanz von Louwrens Langevoort präsentieren zu können. Sie begeisterte mich in den Vorstellungsgesprächen mit einer herausstechenden Professionalität und ganzheitlichen Herangehensweise an die künstlerischen, programmatischen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen eines internationalen Hauses. Ich bin davon überzeugt, dass unter Ihrer Leitung die Kölner Philharmonie eine neu zu entwickelnde Vorreiterrolle in der Musik- und Kulturlandschaft einnehmen wird.«

Kulturdezernent Stefan Charles: »Ewa Bogusz-Moore wird mit ihrer strategischen, visionären Kraft sowohl für neue Impulse, als auch für die notwendige Stabilität im komplexen Musikbetrieb der Kölner Philharmonie sorgen. Auch mit Blick auf die hauseigenen Orchester, Gürzenich-Orchester Köln und WDR Sinfonieorchester, wird sie in den kommenden Jahren ein herausragendes Programm gestalten sowie das Kölner Konzerthaus international noch stärker positionieren. Dabei werde ich sie gerne unterstützen.«

WDR-Intendant Tom Buhrow: »Ich gratuliere Ewa Bogusz-Moore sehr herzlich zu dieser wichtigen Aufgabe an der Spitze der Kölner Philharmonie, zweifellos einem der kulturellen Herzstücke dieser Stadt. Wir im WDR sind stolz darauf, mit unseren Musikensembles zum Erfolg der Philharmonie beizutragen und freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit gemeinsam mit Ewa Bogusz-Moore und dem gesamten Team der Philharmonie fortzusetzen.«

Ewa Bogusz-Moore: »Ich freue mich sehr, dass man mir diese großartige Möglichkeit gibt. Die Kölner Philharmonie ist ein kultureller Leuchtturm Europas, und es wird ein großes Privileg für mich sein, Teil dieses Teams zu werden. Die Kölner Philharmonie wird ein Vorreiter sein, ein Ort, der durch Kreativität und höchstes musikalisches Niveau inspiriert.Als Kulturmanagerin, die in Institutionen in Polen und international arbeitet, und als Mitglied von ECHO, der European Concert Hall Organisation, habe ich beobachtet, wie sehr sich die Musikindustrie in den letzten Jahren verändert hat und welchen neuen Herausforderungen wir uns stellen müssen. Ich glaube, dass Institutionen wie die Kölner Philharmonie die Plattformen sind, die Menschen zusammenzubringen und die gesamte Gemeinschaft aufwerten. Ich freue mich auf all die großartigen Dinge, die wir gemeinsam erreichen können.«

