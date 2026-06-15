Neue Maßstäbe im Clubsound

Das Bootshaus Köln, mehrfach ausgezeichnet als bester Club Deutschlands und einer der besten Clubs der Welt, läutet mit der Installation des L-Acoustics DJ Spatial Audio Sytems ein neues Kapitel in der Geschichte des Clubs ein. Ab dem 5. Juni 2026 erleben Gäste und KünstlerInnen im Main Floor des Bootshaus als eine der ersten Venues weltweit eine vollständig immersive, dreidimensionale Klangerfahrung – powered by L-Acoustics DJ.

Das neue L’Acustics DJ 360° ergänzt das bestehende L-Acoustics A Series Soundsystem, das 2024 installiert wurde, und bringt die Audioerfahrung im Bootshaus auf ein neues Niveau. Mit der proprietären Source Separate Technologie von L-Acoustics wird herkömmliches Stereo-Audiomaterial in Echtzeit in mehrere diskrete Klangquellen aufgeteilt und räumlich im gesamten Venue positioniert. Das Ergebnis: Beats, Basslines, Melodien und Vocals bewegen sich durch den Raum, umhüllen das Publikum und schaffen ein Klangerlebnis, das man nicht nur hört, sondern körperlich spürt. Vergleichbar mit einem Besuch im Kino.

„Sound ist bei uns schon immer das Herzstück gewesen. Mit der L-Acoustics DJ Installation machen wir den nächsten konsequenten Schritt und definieren, was ein Cluberlebnis heute bedeuten kann“, erklärt Tom V. Thomas, Geschäftsführer der Bootshaus Cologne GmbH. „Wir freuen uns, unseren Gästen und den Artists, die bei uns spielen, ein Erlebnis zu bieten, das es in dieser Form bisher nicht gegeben hat.“

Technologie, die Grenzen verschiebt

Das L-Acoustics DJ System integriert sich nahtlos in bestehende DJ-Setups, ohne bestehende Workflows zu verändern. DJs können die immersive Experience selbst steuern oder mit einem dedizierten Spatial Audio Engineer zusammenarbeiten. Die intuitive Benutzeroberfläche erlaubt es, Klänge dynamisch im Raum zu platzieren und zu bewegen – ohne technisches Vorwissen.

Zum Einsatz kommen L-Acoustics Lautsprecher, Amplified Controller, der L-ISA Processor II sowie der P1 Networked Audio Processor, kombiniert mit dem L-ISA Controller, der L-Acoustics DJ App, LA Network Manager und Soundvision Software.

Ein Meilenstein für die Clubkultur

Die Installation unterstreicht das Engagement des Bootshaus, die Grenzen des Möglichen in der elektronischen Musikkultur immer wieder neu zu definieren. Nach dem vollständigen

Audio-Upgrade mit dem L-Acoustics A Series System 2024 setzt das Bootshaus mit der 360° DJ Lounge ein weiteres Statement für Innovation und Qualität.

Die neue 360° Experience wird im Rahmen des 22-jährigen Jubiläums des Bootshaus gleich an zwei besonderen Abenden gefeiert: am 05. Juni mit Holy Priest und am 12. Juni mit Don Diablo. Beide Artists werden ihre DJ Sets erstmals mit der neuen Spatial Audio Technologie auf ein komplett neues Level bringen.

Über Bootshaus Cologne GmbH

Das Bootshaus ist seit über 20 Jahren eine der wichtigsten Institutionen der elektronischen Musikkultur in Deutschland. Als #1 Club in Deutschland und unter den Top-Clubs der Welt bietet das Bootshaus über 200.000 BesucherInnen pro Jahr ein unvergessliches Erlebnis. Neben dem Club gehören das Nibirii Festival, das Blacklist Festival, das Flamingo Royal, das Café de Paris und die Boutique AtelierX zur Unternehmensgruppe.

Über L-Acoustics

L-Acoustics prägt seit 1984 die Zukunft des Sounds durch bahnbrechende Innovationen. Die europäisch entwickelten und gefertigten Lösungen bieten Premium-Klangerfahrungen von intimsten immersiven Räumen bis zu den größten Bühnen der Welt. L-Acoustics ist die Nummer-1-Marke der weltgrößten Musikfestivals und in über 13.000 Premium-Venues installiert.