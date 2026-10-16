Am 16.10.2026 erscheinen bei Pavement Records gleich drei neue Singles. Dies sind Single-Auskopplungen, die auch Teil der „Karneval der Stars 56“ sind (Release am 30.10.2026).

Räuber – „Künnigin vum Rhing“

Eine musikalische Liebeserklärung an Köln: Mit einem hymnischen Refrain und emotionalen Bildern besingen die Räuber ihre „Königin vom Rhein“. Der Song verbindet Heimatgefühl, tiefe Verbundenheit und kölschen Stolz zu einer mitreißenden Hymne für die Stadt und ihre Menschen.

Kempes Feinest – „Vitamin K“

Wenn kein Vitamin und keine Pille hilft, gibt es nur eine Lösung: Köln. Mit humorvollen Wortspielen rund um Kölsch, Karneval und Kölle Alaaf wird die Stadt zur ganz eigenen Medizin und zum Soundtrack kölscher Lebensfreude.

Scharmöör – „Dschungelfieber“

Die Stadt ist im Dschungelfieber! Der energiegeladene Partytrack feiert Köln als wilden Großstadtdschungel voller unterschiedlicher Charaktere, verrückter Geschichten und ungezügelter Feierlaune. Was alle verbindet, ist der Zusammenhalt und die Freude daran, gemeinsam zu feiern.