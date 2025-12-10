Neue Weihnachtssingle

Am Freitag, den 12.12.2025, wird eine Neuveröffentlichung erscheinen, die kölsche Weihnachtsherzen höher schlagen lässt: „Denn wenn et Trömmelche jeht (X-Mas Edit)” von den Räubern. Eine besinnliche Melodie eröffnet den Song, ehe Svens unverwechselbare Stimme einsetzt und das allseits geliebte „Trömmelche“ in eine weihnachtliche Version kleidet. Ein Auszug aus der ersten Strophe gibt einen Vorgeschmack auf Stimmung und Text. Die ruhige, am Klavier gespielte Weihnachtsmelodie in Kombination mit dem neuen kölschen Text bietet die ideale Einstimmung auf die Weihnachtstage im Advent.