Neuer Termin für „Simply The Best“

„Simply The Best – Die Tina Turner Story” muss aufgrund der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung erneut verschoben werden. Der neue Termin ist der 28.03.2022. Alle bereits erworbenen Tickets für den Ursprungstermin (07.03.2021) oder den Termin am 17.01.2022 behalten ihre Gültigkeit für den 28.03.2022. „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine weitere musikalische Biographie aus der Erfolgsschmiede von Produzent Bernhard Kurz und bringt den einzigartigen Tina-Turner-Sound noch einmal live auf die Bühne. „Simply The Best“ schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben von Tina Turner: Von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 90er. Die „Tina Turner Story“ ist eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin, die ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte geprägt hat.

„Simply The Best – Die Tina Turner Story”, 28.03., 20h, LANXESS arena

