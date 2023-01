Neues Album und Tour

Nach seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr im letzten Monat mit der aktuellen Single Forget Me kündigte Lewis Capaldi jetzt neben seinem brandneuen Album „Broken By Desire To Be Heavenly Sent“, das am 19. Mai 2023 erscheint, auch seine große Europa Arena Tour 2023 an, die ihn Ende Februar auch nach Köln führt.

Wenn sein Debütalbum „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“ ihn zu einem internationalen Star gemacht hat, dann winkt ihm mit seinem zweiten Album nichts Geringeres als der Superstar-Status. Fans auf der ganzen Welt haben haben sein grandioses Musikvideo zu Forget Me gesehen, für das Lewis den Wham-Hit „Club Tropicana“ aus dem Jahr 1983 Einstellung für Einstellung nachstellte. Der Clip wurde weltweit rekordverdächtige 100 Millionen Mal angeklickt.

Wie schon auf dem ersten Album geht es auf Broken By Desire To Be Heavenly Sent um Ehrlichkeit in Reinkultur. „Ich will keinen neuen Sound für mich kreieren oder mich neu erfinden“, erklärt Lewis. „Die Songs, die ich schreiben will, sind emotionale Songs, über Liebe oder Verlust.“

„Ich bin bereit und die Songs sind es auch“, schließt er und brennt darauf, wieder auf der Bühne zu stehen.

Lewis Capaldi, 28.02., 20h, LANXESS arena, Köln, ab 53,15€

