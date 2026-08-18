Ab Dezember 2026 bringt das Ensemble rund um Matia Washington, Tyrone Flowers und Ahmed Wallace wieder seine unverwechselbare Energie auf die Bühnen Deutschlands. Mit kraftvollen Stimmen, mitreißenden Rhythmen und jeder Menge Gefühl schaffen es die New York Gospel Stars Jahr für Jahr, ihr Publikum in den Bann der Gospelmusik zu ziehen und auf eine Reise in die Kirchen New Yorks mitzunehmen.

Zum ersten Mal ist der Chor im Dezember 2008 in der Christuskirche Bochum aufgetreten und begeisterte seitdem über eine halbe Millionen Besucher! Auch in diesem Jahr können sich Gospel-Fans auf mitreißende und emotionale Interpretationen bekannter Weihnachtslieder sowie klassischer Gospelsongs freuen. Doch damit nicht genug: Nach den Feiertagen wird die Tour fortgesetzt. Ab dem 7. Januar 2027 bringen die New York Gospel Stars eine überarbeitete Setlist und zahlreiche neue musikalische Höhepunkte auf die Bühne.

Insgesamt umfasst der Tourplan mehr als 70 Konzerte. Neben den etablierten Gospel-Hochburgen stehen diesmal auch wieder neue Spielorte in ganz Deutschland auf dem Programm. Ob besinnliche Töne in der Adventszeit oder mitreißende Hymnen im neuen Jahr – ein Abend mit den New York Gospel Stars ist weit mehr als ein gewöhnliches Konzert. Er lädt dazu ein, den Alltag für einen Moment loszulassen und die pure Energie der Gospelmusik hautnah zu erleben.

New York Gospel Stars, 23.12., 20h, Gloria Theater, Apostelnstr. 11, Köln, ab 38,50€