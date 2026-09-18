Nico Santos am 11. Juli 2027

Der KUNST!RASEN Bonn gibt für die Saison 2027 ein weiteres Highlight bekannt: Nico Santos tritt am Sonntag, 11. Juli 2027, mit seiner „POV: SUMMER TOUR 2027“ auf dem Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau auf.

Der Auftritt fällt in ein besonderes Jahr für den Künstler: 2027 jährt sich die Veröffentlichung von „Rooftop“ zum zehnten Mal.

Die neue KUNST!RASEN-Saison findet vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 statt. Zum 15-jährigen Bestehen erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm mit namhaften nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Nico Santos war bereits im Juli 2022 auf dem KUNST!RASEN zu erleben; seit dem 11. September 2026 ist er zudem als Juror in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ zu sehen.

Tour-Anlass und Jubiläum: Mit der „POV: SUMMER TOUR 2027“ verbindet Nico Santos aktuelle Songs aus seinem Album „POV“ mit seinen größten Erfolgen und Stücken seines Alter Egos SANTOS. Zugleich markiert die Tour das zehnjährige Jubiläum von „Rooftop“ – jenem Debüt-Hit, der den Ausgangspunkt seiner Karriere bildete und Nico Santos zu einem der erfolgreichsten deutschen Pop-Künstler machte.

Live-Show und Repertoire: Nach seiner Arena-Tour 2026 bringt Nico Santos sein Repertoire im Sommer 2027 wieder auf die Open-Air-Bühnen. Neben Songs wie „Play with Fire“, „Die Sonne“ und „Optimist“ präsentiert er neue Titel aus „POV“ gemeinsam mit seiner sechsköpfigen Band. Die Show verbindet eingängige Pop-Momente mit einer energiegeladenen Festivalatmosphäre.

Nico Santos „POV: Summer Tour 2027“, Sonntag, 11. Juli 2027, KUNST!RASEN