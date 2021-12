Noch 374 Tage

AnnenMayKantereit kündigten kürzlich an, am 23.12.2022 in der LANXESS arena ein großes Heimspiel geben zu wollen. Denn wie könnte man ein Jahr besser abschließen, als mit einem Konzert zuhause? Schon jetzt freuen sich die Jungs darauf, wieder mit ihren Fans zu feiern, zu tanzen und zu singen. Ihnen ist bewusst, dass es gerade nicht der allerbeste Zeitpunkt ist, um ein Konzert anzukündigen. Aber worauf soll man sich sonst freuen haben sie sich gedacht. Zudem kündigten AnnenMayKantereit an, bis dahin fleißig an neuer Musik zu arbeiten und vielleicht gibt es ja schon das ein oder andere Konzert vorher.

AnnenMayKantereit, 23.12.2022, 20h, LANXESS arena, Tickets ab sofort im Vorverkauf

