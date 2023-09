Ostwind / Eastwind

MARGAUX & die BANDiten sind Grenzgänger zwischen Chanson und Jazz, Weltmusik, Theater und Literatur. Die Kölner Band ist mit herausragenden Jazzmusikern besetzt und seit über 20 Jahren auf deutschen und polnischen Bühnen zuhause. Nun haben sie einen preisgekrönten, phantastischen Saxophonisten aus Danzig zu einem gemeinsamen Projekt nach Köln eingeladen: „Eastwind | Ostwind“ ist Titel und Inspiration für die gemeinsame Arbeit, die von polnischer Folklore und Poesie beeinflusst wird. IIrek Wojtczak, der seit vielen Jahren in Polen und international unterwegs ist, beschäftigt sich schon lange mit der traditionellen Musik, die für ihn eine fruchtbare Inspiration für phantasievolle Improvisationen und Arrangements ist. Mit ausgewählter Lyrik und Stimme steuert Margaux zur Erschaffung der Klanglandschaften bei. Das große Glück – das Momentum entsteht aber durch die Begegnung der großartigen Musiker, die als Jazzer Meister des Augenblicks sind. Begegnung von Ost und West – spannend!

Mit Frank Wingold, git, Jura Wajda, p, cimbal, Radek Stawarz, viol, Stefan Rey, db, Henning Brand, dr, Margaux Kier, voc.

Irek Wojtczak - polnischer Saxophonist, Improvisator, Komponist, Arrangeur und Pädagoge ist ein unberechenbarer Künstler, der sich klaren Definitionen von Musik entzieht. Irek Wojtczak hat sich in der polnischen Musikszene, wo er als Saxophonist über vierzig Alben aufgenommen hat, einen hervorragenden Namen gemacht und wurde von führenden amerikanischen Kritikern der Zeitschriften All About Jazz und The New York City Jazz Record, wie Karl Ackermann, C. Michael Bailey, Budd Kopman und Ken Waxman, gelobt. Ein Stück aus Irek Wojtczaks Album Folk Five erschien auf einem Sampler in der britischen Musikzeitschrift The Wire (November 2015).

Margaux & die BANDiten feat. Irek Wojtczak, sax, Altes Pfandhaus, 27.10., 20h

