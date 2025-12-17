Paul Kalkbrenner als wegweisend zu bezeichnen ist eine Untertreibung. Wie kein anderer hat er es geschafft, elektronische Tanzmusik aus dem Underground auf die größten Bühnen der Welt zu bringen. Spätestens seit seinem Megahit „Sky and Sand“, der 2008 als Soundtrack des Kultfilms „Berlin Calling“ veröffentlicht wurde, gilt Paul Kalkbrenner als einer der Headliner schlechthin in der elektronischen Musikszene. Er steht für Shows der Superlative wie kein Zweiter. Weltweit ausverkaufte Tourneen in Veranstaltungsorten, die mit Leichtigkeit zehntausende Fans versammeln. Mit nahezu 1,5 Mia. Streams gehört er zur absoluten Spitze elektronischer Acts. 2025 erschien nach sieben Jahren Stille endlich sein neues Album „The Essence“ und folgt damit auf das 2018 veröffentlichte Meisterwerk „Parts of Life“. Paul Kalkbrenners neues Album vereint alles, was ihn zur lebenden Legende gemacht hat: Es ist warm, organisch, persönlich und zeitlos. Diese mühelose Reduktion auf das Wesentliche, diese spielerische Echtheit, die das Album definieren, wirken wie Echos aus einer anderen Zeit. Paul Kalkbrenner liefert mit „The Essence“ die perfekte Blaupause unserer Zeit für hypnotischen, emotionsgeladene Techno, der heutzutage immer öfter zur wertvollen Rarität avanciert.

Das Konzert in Mönchengladbach garantiert schon jetzt zum fulminanten Megaevent der Extraklasse zu werden, bei dem der alte Meister wieder einmal beweisen wird, was ihm zu einem der hellsten Sterne innerhalb der Szene und weit darüber hinaus hat werden lassen. An diesem Abend wird Paul Kalkbrenner seinen Legendenstatus in der Gegenwart weiter zementieren.

Als junger Künstler wächst er in der Berliner Technoszene der 90er Jahre auf. Schnell wird ihm klar, dass seine eigentliche Leidenschaft nicht im Auflegen von Musik, sondern in der Produktion und Komposition eigener Stücke liegt. Die tiefe Verbindung zum Underground zieht sich wie ein roter Faden durch sein künstlerisches Werk. Durch die immensen Erfolge, die er weltweit verbuchen konnte, scheint er sich augenscheinlich von seinen Wurzeln, die in den Clubs der Hauptstadt der 90er und frühen Nullerjahre liegen, entfernt zu haben. Doch seine Musik folgt bis heute felsenfest den Prinzipien dieser Zeit: Fesselnd, treibend, reduziert, aber stets emotional, tiefgreifend und in ständiger Entwicklung. Sich selbst treu zu bleiben, ohne sich durch Trends vom eigenen Weg abbringen zu lassen und dabei aber trotzdem stets offen für Neues zu bleiben, ist eine Qualität, die Paul Kalkbrenner von Anfang seiner Karriere bis heute auszeichnet. Nach dem absoluten Durchbruch als multimedialer Artist mit der Hauptrollte in „Berlin Calling“ folgt ein Jahrzehnt der Superlative: Stadiontourneen, Zusammenarbeit mit Ikonen und Weltstars sowie Legendenstatus. Daraufhin folgen ruhigere Jahre, die bewusst von Erdung, Rückbesinnung und Zurückgezogenheit geprägt sind. „The Essence“ sein neuntes und neuestes Studioalbum bricht gezielt mit dieser Ruhe und bringt neue Impulse, die fernab von jeglichen Trends existieren und nach wie vor unverkennbar Paul Kalkbrenners Handschrift tragen. Ein wahres Meisterstück eben.

Paul Kalkbrenner, 30.05.2026, 20h, SparkassenPark, Mönchengladbach