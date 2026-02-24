Die Pet Shop Boys kommen endlich wieder nach Deutschland - das nach dem Guinnessbuch der Rekorde erfolgreichste Duo der britischen Musikgeschichte spielt im Sommer gleich zwei Shows hierzulande! Den Rekordtitel haben sich Neil Tennant und Chris Lowe verdient: Seit ihres Signings bei Parlophone Records in 1985, landeten alle ihre 15 Studioalben in den UK-Top 10 und insgesamt 44 Singles schafften es in die Top 30 - vier davon auf Nummer Eins. Mit ihren Live-Shows haben die Pet Shop Boys ihren eigenen Stil des Pop Musical Theaters erschaffen. In Zusammenarbeit mit Regisseur*innen, Designer*innen und Artists wie Derek Jarman, David Alden, David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin und Tom Scutt haben sie ihre besondere Art des Pop-Musicals geschaffen, das von der Kritik hochgelobt wird.

Ihre Greatest Hits-Tour „DREAMWORLD The Greatest Hits Live“ ist nach einem gefeierten Start in Mailand (Mai 2022) mittlerweile in ihrem fünften Jahr und hat Arenen in ganz Europa gefüllt. Fans und die Kritik sind gleichauf begeistert, der London Evening Standard bezeichnete die Show gar als „ekstatische Präsentation von 40 Jahren Brillanz”. Insgesamt spielten die Pet Shop Boys in über 40 Jahren Bandgeschichte in 63 Ländern vor Millionen und waren als Headliner auf ikonischen Festivals sowie den wichtigsten Bühnen der Welt wie beispielsweise Roskilde, Glastonbury, diversen Ausgaben des Primavera Sound, New Yorks Madison Square Garden, The Hollywood Bowl und Londons Hyde Park, um nur einige zu nennen.

Neben ihrer eigenen Musik haben Tennant und Lowe mit vielen Artists sowie Größen wie Lady Gaga, Madonna, Blur, David Bowie, Yoko Ono, The Killers oder Noel Gallagher zusammengearbeitet und schrieben für das West-End-Musical „Closer to Heaven“, ein Ballett sowie diverse Filme. Zudem traten sie bei den Olympischen Spielen in London (2012) auf und wurden bereits in den 2000ern für ihren außerordentlichen Beitrag zur britischen Musikszene ausgezeichnet (Ivor Novello Award und BRIT Award). Im Sommer 2026 bringen die Pet Shop Boys ihre gefeierte „DREAMWORLD The Greatest Hits Live“-Tour auf neue Bühnen - unter anderem in Berlin und Mönchengladbach. Wer sich dieses Erlebnis von Weltklasse nicht entgehen lassen will, sollte sich schnellstens Tickets sichern!

Pet Shop Boys „DREAMWORLD – The Greatest Hits Live“, 10.07.2026, 20h, SparkassenPark Mönchengladbach, ab 87€