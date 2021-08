Planungssicherheit

„Ich freue mich sehr über das positive Signal der Landesregierung“. Philharmonie-Intendant Louwrens Langevoort reagiert zufrieden und optimistisch auf die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die am Freitag, 20. August in Kraft tritt. „Ich lade Sie ein, in die Kölner Philharmonie zu kommen und Konzerte in einer Atmosphäre zu erleben, wie wir das länger nicht konnten.“

Um dem Publikum weiterhin ein größtmögliches Sicherheitsgefühl beim Konzertbesuch zu geben, behält die Kölner Philharmonie zunächst die Maskenpflicht im Haus und während der Konzerte bei. Die Karten, die nun in den Verkauf gegeben werden können, werden ohne Abstand verkauft. Weiterhin gilt die 3G-Regel für den Zutritt zu Konzerten in der Kölner Philharmonie, die Besucherregistrierung jedoch entfällt. Die Lüftungsanlage der Kölner Philharmonie wurde von der DTHG, der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, zertifiziert und erhielt Bestnoten.

Die Kölner Philharmonie bittet das Publikum, frühzeitig zur Philharmonie zu kommen. „Falls Sie vor Konzertbeginn noch etwas Zeit haben, können Sie gern an unseren wieder geöffneten Theken ein Getränk zu sich nehmen und sich so in Ruhe auf Ihr Konzerterlebnis einstimmen“.

Weitere Infos unter: www.koelner-philharmonie.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!