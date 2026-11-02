PUR kehren 2027 nach Bonn zurück

Am 29. August 2027 kommen PUR zum Abschluss der KUNST!RASEN Saison 2027 nach Bonn-Gronau. Die deutsche Erfolgsband spielt damit zum zweiten Mal auf dem idyllischen Open-Air-Gelände. Ihr erstes Konzert dort fand 2024 statt und war kurz vor dem Termin ausverkauft. Auf die weitgehend ausverkaufte Arena-Tour im Dezember 2026 folgen 2027 als Zugabe einige Open-Air-Konzerte, darunter der Auftritt in Bonn.

Die KUNST!RASEN-Saison 2027

Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert der KUNST!RASEN vom 4. Juli bis zum 29. August 2027 ein vielseitiges Programm mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

PUR: von der Schülerband zum Live-Act

PUR genießen bis heute einen hervorragenden Ruf als mitreißender Live-Act. Die Geschichte der Band begann 1975 mit der Schülerband Crusade in Bietigheim-Bissingen. Über die Jahrzehnte entwickelte sich die Gruppe zu einer der erfolgreichsten deutschen Rock- und Popbands und begeisterte Millionen Menschen. In den 1990er-Jahren gehörte sie zu den Interpreten mit den höchsten CD-Verkäufen.

Neue Musik: „Weniger mehr“ und „Bleib mir“

Am 2. Oktober meldeten sich PUR mit ihrer neuen Single „Weniger mehr“ zurück. Angesichts von Überfluss, gesellschaftlicher Spaltung, Fake News und wachsender Einsamkeit fragt die Band: Muss es wirklich immer mehr sein?Der Song richtet sich gegen Gier und Maßlosigkeit und wirbt für Bescheidenheit, Nächstenliebe und ein bewussteres Miteinander. PUR vermitteln diese aktuelle und zugleich universelle Botschaft auf ihre unverwechselbare Weise: direkt, nahbar und mit Haltung.

Am 13. November erscheint das neue Album „Bleib mir“ mit zwölf Songs.

Open-Air-Tour 2027: neue Songs und große Hits

Auf ihrer großen Open-Air-Tour 2027 spielen PUR einige der neuen Albumsongs und natürlich alle großen Hits der Band.