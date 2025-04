Wenn die selbst ernannte „Laute und schnelle Musikkapelle“ Rauhbein am Samstag, 5. April, die Bühne in der Kantine in Köln rockt, hat sie viel Adrenalin im Gepäck. Denn genau so, „Adrenalin“, heißt die dritte, nicht nur von der Fachpresse hochgelobte Scheibe der Folk-Rocker, die nach ihrem Erscheinen am 27. Dezember vergangenen Jahres direkt in der ersten Woche in die Top Ten der Albumcharts eingestiegen ist.

In den gut drei Jahren ihres Bestehens hat sich die Combo rund um Sänger und Fronthüne Henry Rauhbein in einem unglaublichen Tempo zu dem aufstrebenden Act in der Szene entwickelt und viele Fans gewonnen. Neben Support-Auftritten mit Größen wie In Extremo und DArtagnan in der Vergangenheit spielen sie in diesem Jahr bereits ihre zweite eigene Tour. Schon während der Tour 2024 waren zahlreiche Konzerte ausverkauft.

Authentisch, kritisch den Zeitgeist hinterfragend, aber auch mal mit Augenzwinkern und sich selbst nie zu ernst nehmend, sind Henry, Godi Hildmann (Gitarre), Oli Schmidt (Bass), Justin Ciuche (Geige) und Louis Schaden (Drums) eine zusammengeschweißte Truppe, der man den Spaß an Live-Auftritten ansieht.

„Wenn wir auf der Bühne stehen, dann ist eines garantiert: Wir werden mit den Zuschauern eine große, wilde und lustige Party feiern“, verspricht Henry für die „Adrenalin“-Tour. Die Besucher erwarte ehrliche, handgemachte, schnörkellose Musik mit Wumms.

Rauhbein, 05.04., 20h, Die Kantine, Neusser Landstr. 2, Köln, ab 36.40 €