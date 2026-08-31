Rheinkilometer Open Air Festival 2027

Noch während der diesjährigen Ausgabe mit Ikkimel, Domiziana und weiteren Künstlerinnen richtet das RKM652 Festival den Blick auf das kommende Jahr: Am Freitag, 27. August 2027, geht das RKM in die nächste Runde. Nach dem erfolgreichen Auftakt wird das junge Festivalformat mit Paula Hartman erneut auftrumpfen.

Mit dem Rheinkilometer Open Air – kurz RKM – hat der KUNST!RASEN ein Format geschaffen, das bewusst über das klassische Open Air Konzert hinaus geht. Jung, fresh, urban und zeitgemäß. Das Line-up ist ausschließlich weiblich besetzt. Das Festival bringt unterschiedliche Spielarten aktueller deutschsprachiger Popkultur zusammen – von atmosphärischem Großstadt-Pop über elektronische Sounds und Punk bis zu kompromisslosem Indie-Rock. RKM652 richtet sich an ein junges Publikum, das Musik nicht nur hören, sondern gemeinsam erleben will. Das Festival schafft einen Raum für Selbstbestimmung, Haltung und weibliche Sichtbarkeit – laut, emotional und ohne sich auf ein einzelnes Genre festlegen zu lassen.

Seit ihrer ersten Single „Nie verliebt“ im August 2021 hat sich Paula Hartmann mit leisen Tönen, präzisen Texten und großer Eindringlichkeit ins Scheinwerferlicht der deutschen Musikwelt gespielt. Ihr gleichnamiges Debütalbum folgte 2022 und etablierte die Berlinerin als eine der eigenständigsten Stimmen ihrer Generation.

Ihre Musik erzählt vielschichtige Geschichten aus der Großstadt: von Liebe und Schmerz, Wut und Verzweiflung – und von den feinen Zwischentönen dazwischen. Jedes Wort sitzt, kein Ton scheint zu viel. So entsteht ein dichtes Geflecht aus Bildern und Emotionen, das die Hörerinnen und Hörer durch den dunklen Westen Berlins führt. Nach ihrer restlos ausverkauften Tour 2023 war auch die „kleine Feuer Tour 2024“ vollständig ausverkauft. Für den Tag der Festivalankündigung ist zudem die erste Singleauskopplung aus Paula Hartmanns neuem Album angekündigt.

Tickets und Vorverkauf: www.kunstrasen-bonn.de & www.bonnticket.de