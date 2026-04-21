Nachdem beide Shows im Paradiso Amsterdam in kürzester Zeit ausverkauften, folgt Ronnie Wood dem großen Zuspruch und bringt seine Show mit Band und Feature Gästin Imelda May nun auch nach Köln und London.

Im September 2026 kommt Ronnie Wood in Begleitung seiner Band und Imelda May wieder für eine exklusive Show ins E-Werk in Köln, Tickets sind ab Mittwoch, 22.02.2026 um 10:00 Uhr im CTS Eventim Presale erhältlich. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 24.04.2026 um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Ronnie sagt: “I'm looking forward to kickin' ass with my back catalogue and some new songs - look out Cologne!!”

Bereits im März kündigte Ronnie Wood an, ein seltenes Solo-Konzert im legendären Paradiso in Amsterdam zu spielen, das innerhalb weniger Minuten ausverkauft war; auch die zusätzliche zweite Show verkaufte binnen kürzester Zeit aus. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Tickets wurden nun Konzerte in London und Köln angekündigt. Diese intimen Konzerte bieten die Gelegenheit, einen der weltweit bekanntesten Gitarristen abseits seiner Stadionauftritte mit den Rolling Stones zu erleben. Es sind die ersten vollständigen Solo-Live-Sets, die Ronnie Wood seit über 16 Jahren spielen wird. Bei beiden Auftritten wird seine enge Freundin Imelda May die Band unterstützen. Die beiden haben bereits mehrfach im Studio sowie bei Live-Auftritten zusammengearbeitet, insbesondere beim Jeff-Beck-Tribute-Konzert 2023 in der Royal Albert Hall.

Ronnie Wood wurde bereits zweimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen (mit The Rolling Stones und The Faces). Er spielte in einigen der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten und trat als Gast mit den bekanntesten britischen Musikgrößen auf. Gleichzeitig blickt er auf eine bemerkenswerte parallele Karriere als hochgeschätzter Künstler zurück und hat als geborener Geschichtenerzähler rekordverdächtige drei renommierte Sony Radio Personality Awards gewonnen.

Ronnie Wood & Band feat. Imelda May, 03.09., 21h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln