Roxette in Bonn

Die KUNST!RASEN Saison 2026 wird am Freitag, 3. Juli 2026 mit dem Konzert der Kölner Band BRINGS eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 30. August sind mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant. Aktuell wurde das schwedischen Erfolgsduo ROXETTE, die erstmalig in Bonn auftreten, für den 3. August 2026 engagiert.

Als sich Roxette Anfang 2025 in Südafrika und Australien wieder auf die Bühnen begaben, wurden sie für ihr sensationelles Comeback lauthals gefeiert. Die Presse bezeichnete die Show als „Top-Anwärter auf die beste Liveshow des Jahres“ (Sheldon Ang Media) sowie eine „Erinnerung daran, was Livemusik sein sollte“ (Musikfestivals Australien), während über 75.000 Menschen ihre kultigen Hymnen in elektrisierender Atmosphäre mitfühlen und mitsingen. Eine Reihe ausverkaufter Sommershows später und das Duo um Gründer Per Gessle hat mit ihrer neuen Sängerin Lena Philipsson die Welt im Sturm zurückerobert. Gefeiert als lebendige Zelebrierung von Roxettes zeitlosen Hits, die von „The Look“ und „Listen To Your Heart“ bis hin zu „Joyride“ sowie „It Must Have Been Love“ – der erst kürzlich die 900 Mio. Stream-Marke auf Spotify knackte – reichen, vereinen Roxettes Songs Generationen von Fans. Mit Energie, Nostalgie sowie herzergreifenden Momenten, die von großem, jubelndem Publikum angetrieben werden, strahlt die Magie von Roxettes Musik durch Gessles unverwechselbares Songwriting und Philippsons kraftvolle Stimme in neuem Glanz auf den Bühnen dieser Welt. Anschließend an sechs Deutschlandkonzerte im November 2025 melden sich Roxette unter dem Motto Live – Back Again mit Open-Air-Terminen für den Sommer 2026 zurück.

Roxette gehören mit ihren Welthits zweifelsfrei zum Soundtrack der 1990er-Jahre und haben bis heute über 80 Mio. Tonträger verkauft und dafür weltweit Platin-Auszeichnungen bekommen. In Schweden ist das Duo um Per Gessle und Sängerin Marie Fredriksson seit ihrem Debütalbum „Pearls of Passion“ (1986) erfolgreich, während „Look Sharp!“ die Band 1988 weltweit bekannt werden ließ. Es folgten „Joyride“ (1991), „Tourism“ (1992), „Crash! Boom! Bang!“ (1994), „Have A Nice Day“ (1999) und „Room Service“ (2001) – allesamt Nummer-1-Alben in Schweden. In den 2000ern wurde die Band durch Fredrikssons Krebserkrankung mit mehreren Pausen konfrontiert, meldete sich jedoch 2011 mit dem Nummer-1-Album „Charm School“ zurück. Es folgten „Travelling“ (2012) und „Good Karma“ (2016) sowie das gesundheitsbedingte endgültige Tourende für Fredriksson. 2019 verlor die Sängerin den langjährigen Kampf gegen den Krebs, was ein großes Loch in die schwedische Musikwelt riss, die eine ihrer größten Stimmen verlor. Doch mit Roxettes Vermächtnis lebt ein Teil der Sängerin im Gesamtwerk der Band weiter und wird noch heute weltweit gefeiert – auch weil Per Gessle die Flamme gemeinsam mit Lena Philipsson – einer von Schwedens beliebtesten und dynamischsten Stimmen – wieder entzündet hat und das Vermächtnis von Roxette mit einer neuen Ära der Band zurück auf Tour bringt. Unterstützt wird das Duo von langjährigen Roxette-Mitstreitern und Weltklasse-Musikern wie Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus „Norpan“ Eriksson, Dea Norberg sowie den Roxette-Legenden Clarence Öfwerman und Jonas Isacsson.