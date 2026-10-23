Rückkehr nach 35 Jahren

Für Fans der deutschen Indie- und Darkwave-Szene gibt es ein Wiedersehen: Die Bonner Band Myrna Loy kehrt nach 35 Jahren ins Luxor Köln zurück. Bereits 1989 stand die Band dort als Support von And Also The Trees auf der Bühne, bevor sie 1991 an gleicher Stelle ihr eigenes Konzert spielte. Nun schließt sich mit der Rückkehr ins Luxor ein Kreis in der Bandgeschichte.

Zwischen 1989 und 1993 machten sich Myrna Loy in der deutschen Indie- und Darkwave-Szene einen Namen. Nach ihrer Trennung im Jahr 1994 – die seinerzeit nie offiziell bekannt gegeben wurde – blieb es jahrzehntelang still um die Band. Erst 2026 feierte Myrna Loy ihr Comeback beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig.

Für die Rückkehr auf die Bühne wurde die Besetzung erweitert: Neben den Originalmitgliedern Mikele, Cord D. und Alex gehören nun auch Sänger Henning sowie Schlagzeuger Gregor zur Band.

Das Konzert im Luxor nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Neben einem Festivalauftritt in Mannheim und einer bestuhlten Show in Bonn ist der Auftritt in Köln das einzige reguläre Clubkonzert von Myrna Loy im Jahr 2026.

Auf dem Programm steht eine musikalische Zeitreise. Neben den bekanntesten Songs der ersten drei Alben präsentiert die Band eigens für diesen Abend einstudierte, selten gespielte Titel aus ihrer frühen Schaffensphase – Stücke, die seit Jahrzehnten nicht mehr live zu hören waren. Als Special Guest und Support ist der Kölner Musiker HINFORT dabei.

Myrna Loy, Special Guest: HINFORT, 14.11.2026, 19:15h, Luxor, Luxemburger Str. 40, 50674 Köln, ab 32,65€, www.koelnticket.de