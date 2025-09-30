Die 22-fach mit Platin ausgezeichnete und für einen Grammy nominierte Rockband SKILLET hat ihre Rückkehr nach Europa fürs nächste Frühjahr angekündigt und veröffentlichen am 27. September ihren Live-Track und das Video zu „SHOWTIME“. Die Frühjahrstournee führt durch 23 Städte, darunter auch Hamburg, Köln, Offenbach, München und Berlin.

Nach fast drei Jahrzehnten, zwölf Alben und Tausenden von Shows weltweit spielen SKILLET lauter, kämpfen härter und klingen rebellischer denn je. Bis 2024 hat die Band zwei GRAMMY®-Award-Nominierungen erhalten, einen Billboard Music Award gewonnen und hatte drei Alben in den Top 5 der Billboard 200. Mit weltweit über 22 Millionen verkauften Einheiten haben sie für insgesamt 12 Singles und vier Alben Multi-Platin-, Platin- oder Gold-Zertifizierungen der RIAA erhalten. Ganz zu schweigen davon, dass sie regelmäßig über 10 Millionen monatliche Hörer auf Spotify haben und mit dem 5-fach-Platin-Hit „Monster“ einen der meistgestreamten Rocksongs aller Zeiten vorweisen können. Ihre Präsenz hat in der Popkultur beeindruckend zugenommen, mit Synchronisationen von WWE, Marvel, ESPN und NFL sowie Berichterstattung in USA Today, The New York Times und anderen Medien. Mit ihren Live-Konzerten haben sie fünf Kontinente und 32 Länder bereist und Arenen vom Nahen Osten bis Russland gefüllt. Ganz zu schweigen davon, dass Skillet ihre Welt mit der Graphic-Novel-Reihe EDEN erweitert haben. Der erste Band war, das meistverkaufte Buch aller Zeiten von Z2 Comics. Mit ihrem zwölften Album und ersten Independent-Album REVOLUTION lieferte das globale Hardrock-Quartett, bestehend aus John Cooper [Lead-Gesang, Bass], Korey Cooper [Gitarre, Keyboards], Jen Ledger [Schlagzeug, Gesang] und Seth Morrison [Leadgitarre], ein rebellisches, mitreißendes und unnachahmliches Werk, angeführt von der Single „Unpopular” und den Fokus-Tracks „All That Matters" und "Ash In The Wind."

Skillet „European Tour 2026“, 18.04.2026, 20h, Palladium, Schanzenstr. 40, Köln, ab 65,65€