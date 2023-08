Saisoneröffnung des Gürzenich-Orchesters

Mit seinem traditionellen Festkonzert startet das Gürzenich-Orchester Köln am Sonntag, 27.August 2023, um 11 Uhr in der Kölner Philharmonie in die neue Saison. François-Xavier Roth zelebriert Igor Strawinskys eindrucksvoll dunkel timbrierte Psalmensinfonie und schwingt sich gemeinsam mit Star-Sopranistin Siobhan Stagg zu den in Gustav Mahlers 4. Sinfonie zitierten »himmlischen Freuden« empor. Mit auf dem Podium der inzwischen bereits mehrfach gefeierte Kölner Bürgerchor.

»Ich freue mich sehr, nach dem Erfolg im letzten Jahr mit Beethovens 9. Sinfonie nun dieses Meisterwerk des 20. Jahrhunderts mit unserem Bürgerchor aufzuführen. Es zeigt, wie gut dieser Chor ist. Ich bin sehr stolz, dass wir mit diesem Projekt eine so hohe Resonanz in der Stadt haben und wir gemeinsam solche Werke auf die Bühne bringen können.« François-Xavier Roth.

Einen wichtigen Teil seiner Aufgabe sieht Gürzenich-Kapellmeister François-Xavier Roth darin, Musik einer breiten Allgemeinheit und allen Schichten der Gesellschaft zugänglich zu machen. Deswegen sind ihm das 2020 gegründete Bürgerorchester sowie der 2022 gegründete Bürgerchor eine Herzensangelegenheit: Musikbegeisterte Laien erhalten so die Möglichkeit, an anspruchsvollen Konzertprojekten in der Kölner Philharmonie aktiv mitzuwirken. Zusammengestellt wird der Bürgerchor gemeinsam mit dem Universitätsmusikdirektor der Universität zu Köln, Michael Ostrzyga, der auch die Einstudierung übernimmt.

Festkonzert zur Saisoneröffnung, So 27.08.23, 11 Uhr, Kölner Philharmonie

Igor Strawinsky: Symphonie de psaumes (Psalmensinfonie) 1930/48

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur 1899–1901

Siobhan Stagg, Sopran; Bürgerchor; François-Xavier Roth, Dirigent

Einführung 1 Stunde vor dem Konzert mit Dr. Christoph Vratz. Das Konzert wird von der Concert-Gesellschaft Köln e. V. präsentiert€ 67 / 56 / 47 / 32 / 20 / 13

