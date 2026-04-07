SalutSalon_heimat_Credit_GABO_Quartett_m4_Braun_2_kleinjpg (002).jpg

Foto: GABO

Salut Salon

Am 5. Mai 2026 gastiert das Quartett mit diesem Programm in der Philharmonie

Musik

Auf diesen Reisen haben sie mit offenen Ohren und feinem Gespür musikalische Schätze gesammelt. In unverwechselbarer Salut-Salon-Manier bringen sie diese nun auf die Bühne: Werke von Mozart, Saint-Saëns oder Copland, Lieder aus Finnland, Frankreich und Ägypten, Bekanntes, Unbekanntes, Eigenkompositionen – und natürlich, wie in jedem ihrer Programme: Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Immer schwingt dabei die Frage mit: „Heimat – was ist das eigentlich?“ Und mit der traumwandlerischen Leichtigkeit, mit der die vier Virtuosinnen diese Vielfalt zu einem stimmigen Musikkosmos verbinden, geben sie ihre ganz eigene Antwort: Salut Salon sind in der Welt zu Hause – und ihre Heimat ist die Musik.

Ist das Hochkultur? Klassik? Unterhaltung? Satireshow? Performance? Die Antwort lautet: alles zusammen. Salut Salon zeigt, wie es geht – auf allen Ebenen.

Salut Salon, 05.05., 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 50€