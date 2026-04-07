Auf diesen Reisen haben sie mit offenen Ohren und feinem Gespür musikalische Schätze gesammelt. In unverwechselbarer Salut-Salon-Manier bringen sie diese nun auf die Bühne: Werke von Mozart, Saint-Saëns oder Copland, Lieder aus Finnland, Frankreich und Ägypten, Bekanntes, Unbekanntes, Eigenkompositionen – und natürlich, wie in jedem ihrer Programme: Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Immer schwingt dabei die Frage mit: „Heimat – was ist das eigentlich?“ Und mit der traumwandlerischen Leichtigkeit, mit der die vier Virtuosinnen diese Vielfalt zu einem stimmigen Musikkosmos verbinden, geben sie ihre ganz eigene Antwort: Salut Salon sind in der Welt zu Hause – und ihre Heimat ist die Musik.

Ist das Hochkultur? Klassik? Unterhaltung? Satireshow? Performance? Die Antwort lautet: alles zusammen. Salut Salon zeigt, wie es geht – auf allen Ebenen.

Salut Salon, 05.05., 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 50€