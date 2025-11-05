Die KUNST!RASEN Saison 2026 wird am Freitag, 3. Juli 2026 mit dem Konzert der Kölner Band BRINGS eröffnet. Bis einschließlich Sonntag, 30. August sind mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant. Aktuell wurde die legendäre US-amerikanische Progressive-Metal-Band Savatage für den 13. August 2026 engagiert. Für das Konzert zeichnet sich die ebenfalls in Bonn beheimatete Konzert-Agentur Headline Concerts verantwortlich.

Die gefeierten Progressive-Metal-Pioniere Savatage haben ihre mit Spannung erwartete “Prelude To Madness”-Tour angekündigt, die im Sommer 2026 neun Headline-Shows und mehrere Festivalauftritte in ganz Europa umfasst. Die Tour beginnt am 19. Juli in Istanbul, Türkei, und markiert die triumphale Rückkehr der Band auf die Bühne in Folge ihres erfolgreichen Comebacks in Europa im Jahr 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause. Der allgemeine Ticketverkauf startet am Freitag, 7. November.

Die Tour 2026 verspricht eine explosive Setlist, die den gesamten Katalog der Band samt klassischen Hymnen und weniger bekannten Stücken umfasst und die Wertschätzung von Savatage gegenüber ihrer legendären Fanbase, bekannt als “The Legion”, unterstreicht. Fans können sich auf die rohe Energie und das musikalische Können der Band freuen, die sich während des Jahrzehnts, in dem Savatage nicht getourt sind, noch verstärkt haben.

Sänger Zak Stevens erklärt: “Nach den fantastischen Tourneen durch Südamerika und Europa im letzten Jahr freue ich mich SEHR auf die Savatage 2026 Headline-Shows in Europa. Diese Tour wird großartig. Es wird das erste Mal sein, dass Savatage in Istanbul, Bukarest, Este (Italien), Warschau und Bonn (Deutschland) auftreten. Bisher stehen neun Headline-Shows und eine Reihe von Festivals auf dem Programm. Wir freuen uns sehr, unsere alten Freunde Nevermore als Special Guests begrüßen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, alle Fans dort zu sehen, wie sie lautstark die Musik mit uns feiern.“

Die Reise von Savatage begann in Tampa, Florida, gegründet von den Brüdern Jon und Criss Oliva. Ihre Geschichte ist geprägt von Triumph und Tragik, gekennzeichnet durch bahnbrechende Alben wie das wegweisende “Hall of the Mountain King” aus dem Jahr 1987 und die von Kritikern gefeierte Rockoper “Streets” von 1991, die beide bis heute bei Fans weltweit Anklang finden. Nach dem frühen Tod des Gitarristen Criss Oliva nach dem Erfolg von “Edge of Thorns” 1993 machte die Band mit neuer Zielstrebigkeit weiter, was 1995 in ihrem bahnbrechenden Album “Dead Winter Dead” gipfelte.

Im Laufe ihrer vier Jahrzehnte langen Karriere haben Savatage eine der leidenschaftlichsten Kult-Anhängerschaft des Metal aufgebaut. Während ihrer fast 20-jährigen Tourpause setzten sich treue Fans unermüdlich für die Rückkehr der Band ein. Ihr mitreißender Reunion-Auftritt beim deutschen WACKEN OPEN AIR 2015 begeisterte 80.000 Fans und bestätigte sowohl den legendären Status von Savatage als auch die unerschütterliche Hingabe ihres Publikums.

Aufbauend auf dem Erfolg ihres WACKEN-Triumphs 2015 sorgten Savatage 2025 mit ihren ersten Headline-Shows seit 2002 international für Schlagzeilen. Die Europa-Tour vereinte erfolgreich mehrere Generationen der “Legion” – langjährige Fans, die sich auf die lang ersehnten Auftritte freuten, und Neulinge, die die Wucht der Band zum ersten Mal entdeckten.

Die “Prelude To Madness”-Tour 2026 wird mit der aktuellen Powerhouse-Besetzung von Savatage stattfinden: Sänger Zak Stevens, die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery, Bassist Johnny Lee Middleton und Schlagzeuger Jeff Plate.

Savatage gilt als eine der einflussreichsten und beständigsten Bands des Progressive Metal. Im Laufe ihrer bewegten Karriere hat die Band aus Tampa elf bahnbrechende Alben veröffentlicht und Hunderte von Konzerten weltweit gespielt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Thrash, Progressive, Power Metal und klassischem Hard Rock haben sie den Heavy-Metal nachhaltig geprägt. Ihr innovativer Ansatz bei Konzeptalben und Rockopern hat unzählige Künstler beeinflusst und ihnen eine treue Fangemeinde auf der ganzen Welt beschert.