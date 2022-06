Shalom-Musik-Festival Köln

Vom 4. bis 11. August 2022 steht bei Shalom-Musik.Koeln jüdische Musik im Mittelpunkt. Aber was ist eigentlich jüdische Musik, was macht sie aus? Dieser Frage nähert sich das Festival, um immer neue Antworten zu finden und dabei Brücken von Tradition zu Moderne, von Klassik hin zu urbanen DJ-Sounds zu bauen. Der Kulturverein „Kölner Forum für Kultur im Dialog e.V.“ und die Synagogen-Gemeinde Köln als Kooperationspartner ermöglichen mit vielen jüdischen und nicht-jüdischen Beteiligten spannende Begegnungen mit jüdischen Musikstilen an ausgewählten Orten in ganz Köln.

Die Festivalwoche lockt mit vielfältigen Programmen bei denen es größtenteils freien Eintritt gibt. Ursprung der Initiative ist der Erfolg des bundesweiten Festjahres 2021 „1700 Jahre jüdisches Leben“, wobei Köln aufgrund seiner historischen Bedeutung mit der ersten nachgewiesenen jüdischen Gemeinde im Jahr 321 eine besondere Rolle zukommt. 2022 stellt Shalom-Musik.Koeln das Thema „Zuversicht“ in den Mittelpunkt. Das Motto der ersten Ausgabe umspannt jüdische Motive der Trauer und der Freude. Zuversicht angesichts des Leidens war immer wieder Thema jüdischer Musikkultur. Dem spürt das großartige Programm nach.

Eine Übersicht zum Programm gibt es hier: www.shalom-musik.koeln

