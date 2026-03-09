Nach der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums „ArmaHeaven” geht das schwedische Cinematic-Rock-Phänomen Smash Into Pieces wieder auf Tour und bringt seinen charakteristischen Mix aus Sound, Story und Spektakel zu Fans in ganz Europa.

Die Band, die für ihre explosiven Live-Shows und apokalyptischen Visuals bekannt ist, definiert immer wieder neu, was ein Rockkonzert sein kann. Angeführt von ihrem maskierten Schlagzeuger und geheimnisvollen Frontmann Apoc verbindet Smash Into Pieces futuristische Themen mit rohen Emotionen und schafft so ein Live-Erlebnis, das sich anfühlt, als würde man in einen Film eintauchen.

Mit über einer Milliarde Streams und einer schnell wachsenden, globalen Fangemeinde hat sich die Band zu einem der erfolgreichsten skandinavischen Rock-Exporte des letzten Jahrzehnts entwickelt. Ihre Chart-Single „Six Feet Under“ wurde in Schweden mit Doppelplatin ausgezeichnet und dominiert auch lange nach ihrer Veröffentlichung noch immer das Radio und die Playlists.

Mit „ArmaHeaven“ hebt die Band ihr SMASH-Universum auf eine neue Ebene – sowohl musikalisch als auch visuell. Freuen Sie sich auf ein cineastisches Rockerlebnis voller Laser, Feuer und Geschichten, das die Grenze zwischen Konzert und Science-Fiction-Saga verschwimmen lässt.

Smash Into Pieces, 24.04., 20h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln, ab 50€