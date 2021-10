Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit. Der faszinierende Live-Performer und mehrfache GRAMMY-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten, die Hit an Hit reihen. Die Alben des glaubwürdigen Rock ’n’ Rollers eroberten bis heute stets die Spitzen der Charts, erreichten multiplen Gold- und Platin-Status. Über 65 Millionen Tonträger und Nr. 1-Status in mehr als 40 Ländern dokumentieren eine einzigartige Resonanz, die ihre Entsprechung in ausverkauften Tourneen rund um den Globus findet. Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter, Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher, präsentieren eine mitreißende Show, mit sämtlichen Hits und Highlights. Genau diese mitreißende Atmosphäre dürfen auch seine Fans im kommenden Jahr bei seinem Konzert in der LANXESS arena erwarten.

Zusätzlich erscheint kurz zuvor, am 11. März 2022, sein neues Album, das ebenfalls den Titel „So Happy It Hurts“ trägt. Neben den alten Hits gibt es also auch einiges an frischem Material zu hören. „Pandemie und Lockdown haben gezeigt, dass uns Wahrheit und Spontanität genommen werden können. Plötzlich kam das Touring zum Erliegen“, sagt Bryan Adams. „So Happy It Hurts handelt von Freiheit, Autonomie und dem Rausch eines offenen Weges. Mein neues Album beschreibt die essenziellen Dinge des Lebens, die das Geheimnis des Glücks und menschlicher Beziehungen ausmachen.“

Bryan Adams – „So Happy It Hurts“-Tour, 21.03.2022, 20h, LANXESS arena, allg. VVK-Start: 15.10., 10h.

