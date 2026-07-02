Himmlisches Liedervergnügen mit Liedern, Intermezzi aus Klassik, Operette, Filmmelodien der 30er & 40er-Jahre, Musical sowie Kompositionen auf Fontane- und Kästner-Gedichte von Norbert Fietzke, gespickt mit Texten und Anekdoten zu den Komponisten, Dichtern und den Künstlern selbst.Bekannte und gern gehörte Lieder und Intermezzi, welche die Themen: Sonne, Mond, Sterne, Nacht, Träume und Wünsche musikalisch streifen erklingen in diesem Konzert. Zu hören sind grandiose Melodien für Liane Fietzkes warmen, lyrischen und natürlichen Gesang in Begleitung des hervorragenden Pianisten Norbert Fietzke, ihrem Ehemann in einer Atmosphäre der Luftigkeit, der Leichtigkeit. Erleben Sie mit dem Duo ›con emozione‹ ein Konzert, in dem das Besondere, das Überraschende, das Berührende.

"Sonne, Mond und Sterne...", 09.08.17h, Christuskirche, Mayersweg 10, 50321 Brühl, Eintritt frei