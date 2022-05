SparkassenPark startet in die Open-Air Saison

Sommer, Sonne, Konzertfreude: Der Open-Air Sommer steht vor der Tür und mit ihm zusammen nationale und internationale Künstler, die den Sommer 2022 im Sparkassenpark zu einem ganz besonderen machen werden. Von Sarah Connor über Imagine Dragons, Mark Forster und Andreas Gabalier bis hin zu Fury in the Slaughterhouse: bei den Open-Airs 2022 ist wirklich für jeden etwas dabei.

In den vergangenen zwei Jahren trotzte der SparkassenPark der Corona-Pandemie mit seinem preisgekrönten Strandkorb-Konzept und ermöglichte tausenden von Menschen unvergessliche Konzert-Momente. Nun finden diesen Sommer endlich wieder große Open-Air-Konzerte statt. Die Vorfreude ist groß. Dieses Großkonzert-Come-Back feiert der SparkassenPark mit spektakulären Shows.

× 1 von 3 Erweitern Sarah Connor Foto: Nina Kuhn × 2 von 3 Erweitern Imagine Dragons Foto: Eric-Ray Davidson × 3 von 3 Erweitern Marc Forster Foto: Jens Koch Prev Next

Nachdem Sarah Connor im Rahmen ihrer Sommertour 2022 am 08. Juni die Open-Air Saison eröffnet, sorgen die deutsche Ausnahme-Rockband Fury in the Slaughterhouse, der sympathische Popsänger Mark Forster und die mehrfach Grammy-nominierten Imagine Dragons in Mönchengladbach für magische Abende. Das Finale liefert schließlich der VolksRock’n’Roller Andreas Gabalier am 23.Juli.

In das Konzertangebot reiht sich außerdem auch die Olé-Party als größte Partyreihe des SparkassenParks ein und sorgt am 02.Juli unter anderem mit Künstlern wie Mia Julia, Micki Krause und Lorenz Büffel für Party-Stimmung in Mönchengladbach. Mit einem abwechslungsreichen Programm und mit bereits jetzt fast 100.000 verkauften Tickets freuen wir uns mit allen Fans und Künstlern, dass es bald los geht! Das wird ein unvergesslicher Sommer.

Tickets und weitere Infos unter: www.sparkassenpark.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!