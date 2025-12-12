Spider Murphy Gang zeigen, dass Rockmusik kein Alter hat. Mit Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Schickeria“ haben sie bereits vor Jahren die Charts gestürmt.Mit ihrer bayrischen Mundart singen sich die Münchner bereits seit den 80ern in die Herzen ihrer Fans und mit Erfolg! Ob kleine Hallen oder große Arena-Shows, die Spider Murphy Gang kann alles.

Gegründet 1977, traten sie erst als Hausband jeden Sonntag im Schwabinger „Memoland“ auf. Nach einer selbst produzierten Platte und der dadurch entstandenen Aufmerksamkeit des Radio- und Fernsehmoderatoren Georg Kostya, gelang ihnen der Durchbruch. Es folgte der erste Plattenvertrag und 1980 die erste Tournee. Seitdem ist viel passiert - das 40. Bandjubiläum wurde 2017 in der Olympiahalle, München zweimal ausverkauft, gefeiert, sie veröffentlichten zwei Gold Alben, „Skandal im Sperrbezirk“ wurde ein dreifacher Nummer-Eins-Hit und sie wurden sogar, mit Namen wie den Beatles oder Rolling Stones, von Chuck Berry als „Covered Berry“ genannt und als Vertreter des Rock’n’Rolls gewürdigt. Die Spider Murphy Gang erobert die Charts und wird auch im Ausland zum Gesicht der Neuen Deutschen Welle. Mit vielen Klassikern und ganz viel anderer toller Musik im Gepäck ist die Band seit vielen Jahren wieder auf Tour durch die Republik. Am Freitag, 12. Juni 2026, holt die Spider Murphy Gang im Brückenforum, Bonn die Rock’n’Roll-Schuhe raus!

Musikalisch bekommen die Konzertbesucher im rund zweistündigen Liveerlebnis grundsätzlich auch das, was die Fans von der Spider Murphy Gang erwarten: Party und Rock’n’Roll, mit ganzem Herzen und mit echter Leidenschaft, ist nach wie vor das Motto der Band. Deswegen gelingt es Günther Sigl, Barny Murphy, Andreas Keller, Willie Duncan, Ludwig Seuss und Otto Staniloi wie kaum einer anderen Liveband, innerhalb kürzester Zeit die Fans zum Jubeln und jeden Saal und jede Open-Air-Arena zum Kochen zu bringen. Ihr größter Hit, der „Skandal im Sperrbezirk“, mag schon älter sein als manche Konzertbesucher. Doch noch immer wissen Zehntausende Rosies Telefonnummer auswendig…

Ein Routinerepertoire aus der Schublade käme bei der Spider Murphy Gang niemals in die Tüte: Das Programm wird jeweils am Konzerttag neu geschrieben. Auch deshalb kann man die Spider Murphy Gang ohne Übertreibung als einen der besten deutschsprachigen Live-Acts bezeichnen.

Nach Jahrzehnten nun endlich wieder in Bonn. Die letzten Konzerte fanden 1980 und 1981 in den Rheinterrassen, Bonn statt und wurden damals wie heute von Ernst-Ludwig Hartz veranstaltet.

Spider Murphy Gang, 12.06.2026, 20h, Brückenforum, Bonn, ab 42€, www.bonnticket.de