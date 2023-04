Sputnik DSCH_#6 Zwischen den Welten

Sputnik (russ.): Begleiter

Wenn man begleitet ist man automatisch in Bewegung, gleitet mit, schwingt mit. Die Konzertreihe Sputnik DSCH schafft Raum und Zeit, sich einem der kontroverseren Komponisten des letzten Jahrhunderts anzunähern, in dem wir – selbst Begleiter – vielen anderen Begleitern von Schostakowitsch oder Schostakowitsch als Begleiter von Anderen gemeinsam zuhören, in lebendiger Bewegung.

Programm:

Dmitri Schostakowitsch (1906 - 1975) Streichquartett #2 A-Dur Op. 68

John Cage (1912 - 1992) String Quartet in Four Parts

George Crumb (1929 - 2022) Black Angels für das elektrische Streichquartett

Dmitri Schostakowitsch (1906 - 1975) Streichquartett #14 Fis-Dur Op. 142

Sputnik DSCH_#6 - Sputnik DSCH_Neben der Spur - Zwischen den Welten, 21.04., 20h, Makk Museum Für Angewandte Kunst, An der Rechtschule 7, Tickets unter www.koelnticket.de, € 25/ €15

