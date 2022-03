Ersatztermine: STAR WARS in Concert

STAR WARS, die größte Science-Fiction-Saga der Filmgeschichte, begeistert seit Jahrzehnten weltweit Millionen von Fans aller Generationen. Die Titelmelodie kann fast jeder mitsummen, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Soundtrack von John Williams bis heute zu einem der bedeutendsten der Kinogeschichte gehört. Als multimediales Filmkonzert ist die unvergessliche Musik live zu erleben: Nach den erfolgreichen Aufführungen der ersten beiden Teile der Originaltrilogie, Eine neue Hoffnung und Das Imperium schlägt zurück, wird Teil drei der Saga - STAR WARS: Die Rückkehr der Jedi-Ritter - zum grandiosen Konzertereignis werden. Während der Film auf einer Großleinwand zu sehen ist, bringt die Neue Philharmonie Westfalen die Oscar-, Golden Globe- und Grammy-prämierte Musik von John Williams live zur Aufführung.

Aufgrund der andauernden Auswirkungen und Beschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie müssen die für März 2021 angesetzten Veranstaltungstermine für „Star Wars in Concert – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ leider noch einmal verschoben werden. Das ursprünglich am 18. März 2021 in der LANXESS Arena in Köln geplante Gastspiel findet nun am 28. April 2022 statt; das ursprünglich am 17. März 2021 in der Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen findet nun am 29. April 2022 statt. Die Uhrzeiten bleiben jeweils unverändert.

Die neuen und alten Termine im Überblick:

LANXESS Arena Köln: 18.03.2021 -> 28.04.2022 um 19.30h

Rudolf Weber-ARENA Oberhausen: 17.03.2021 -> 29.04.2022 um 19.30h

