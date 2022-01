Start in die Festivalsaison

Bilderbuchhafter Auftakt in der Philharmonie: Mit ihrem Auftritt beim c/o pop Festival läuten Bilderbuch die kommende Festivalsaison ein. Die Show im Rahmen ihrer kürzlich angekündigten Konzerthaustournee „Gelb ist das Feld“ findet in einer ganz besonderen Kölner Location statt: im ehrwürdigen Konzertsaal der Philharmonie. Die Tickets sind bereits vergriffen – doch das Festivalprogramm bietet den BesucherInnen noch zahlreiche weitere aufregende Shows.

Die Festival-Highlights am Donnerstag

Sämtliche Acts für den Festival-Donnerstag und -Freitag stehen mittlerweile fest – das Programm gibt es auf der neu gelaunchten Website c-o-pop.de. Zu den Highlights am Donnerstag zählen die Show des in Köln aufgewachsenen Albi X, der sich in seinen raplastigen Songs weder in Genre- noch in sprachliche Grenzen pressen lässt und mit seiner Musik ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzt, das All-Female-Quartett Friedberg um die österreichische Sängerin und Gitarristin Anna Friedberg, das Postrockiges mit einer großen Portion Pop und Psychedelic-Anleihen auf die Bühne bringt, und die Schweizer Fünferformation Sirens of Lesbos, die kreative Energie aus urbanen Sounds irgendwo zwischen Soul, Disco, Jazz, Rock und Hip-Hop versprüht. Im Laufe des Abends sollten sich die BesucherInnen auf keinen Fall den fast schon hymnenhaften Post-Punk von The Clockworks aus London und die smarten Songtexte von Buntspecht aus Wien entgehen lassen. Das Sextett schreibt nach eigenen Angaben „Kinderlieder für alle Er- und Entwachsenen“ und suhlt sich gerne „im Halblicht der Bühne“. Mehr im Rampen- als im Halblicht der Bühne steht die französische Sängerin Eugénie, die in der Branche längst keine Newcomerin mehr ist. Sie verbindet Mainstream-Pop mit alternativen Pop-Konzepten und aufregenden Cover-Versionen.

Die Festival-Highlights am Freitag

Sein Auftritt bei der 2020er-Ausgabe des c/o pop Festivals musste coronabedingt ausfallen – umso schöner, dass er zwei Jahre später dann doch noch in Köln auf der Bühne steht: Shelter Boy! Der Dresdner entzückt mit seinem britisch klingenden Slacker-Sound, den er geschickt mit Dream-Pop, Indie-Folk, surflastigen Gitarrenriffs und Anteilen von Psychedelic-Rock kombiniert. Im Laufe des Freitagabends können die FestivalbesucherInnen sich außerdem von der brachialen Liveshow des Trios Gewalt umhauen lassen – ultralaute Soundwände und Stroboskopgewitter inklusive. Mit May The Muse und ihren faszinierenden Neo-Soul-Klängen irgendwo zwischen zerbrechlich und stimmgewaltig lockt am selben Abend das genaue Gegenprogramm. Die in Berlin lebende Künstlerin arbeitete schon mit Chefket, Robot Koch und Parra For Cuva. Fans von funkigem Future-Jazz-Psychedelic-Krautrock hingegen sei die Show des Sextetts L’eclair aus Genf empfohlen. Das komplette Programm findet sich unter c-o-pop.de. In den nächsten Wochen folgen weitere Announcements für das bunt gemischte Programm von c/o Ehrenfeld am Festival-Samstag und -Sonntag, das für alle Interessierten frei zugänglich ist!

Erste Panels, SpeakerInnen und Kooperationen für die c/o pop Convention

Er ist Rapper, Produzent, Labelbetreiber, Buchautor, Gastronom, Unternehmer und eine der schillerndsten Persönlichkeiten im deutschen Rap-Game – die Rede ist von XATAR. In einem Keynote-Interview gibt er Einblicke in seine unglaubliche Lebensgeschichte, die derzeit von Fatih Akin verfilmt wird. Und mit Sicherheit berichtet er auch von seinem neusten Projekt: dem Goldmann Tower, einer kreativen Fabrik, die gerade am Kölner Barbarossaplatz entsteht.

Weitere Infos unter: www.c-o-pop.de/festival

