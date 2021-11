Status Quo „Out Out Quoing“ XMAS Tour

Status Quo are back! Endlich! Nachdem die für 2020 geplante „Backbone“- Tour aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, stehen Francis Rossi & Co. für 2022 in den Startlöchern. Der Startschuss für Deutschland fällt am 20.03.22 in Karlsruhe. Doch es kommt noch besser, denn wegen der großen Ticket-Nachfrage, und weil Status Quo die deutschen Fans traditionell besonders am Herzen liegen, kommen die britischen Boogie-Könige im Dezember 2022 gleich noch mal nach „good old Germany“. SparkassenPark On Tour freut sich, die Band am 05.12.2022 in der Mitsubishi Electric HALLE begrüßen zu dürfen. „We love Deutschland“, verrät Rossi und kündigte heute – gemeinsam mit Veranstalter KBK – für 2022 zusätzlich eine große Weihnachtstour an. Titel der Konzertreise, die durch die größten deutschen Hallen führt: „Out Out Quoing – XMAS Tour 2022!

Als „very special guest“ begrüßen Status Quo dabei Manfred Mann´s Earth Band. Die Fans können also gleich zwei legendären Rockband entgegen fiebern – und jeder Menge unvergesslicher Mega-Hits. Manfred Mann und seine Earth Band eröffnen die großartigen Abende mit Klassikern wie „Blinded By The Light, „For You“ und „Mighty Quinn“. Und dann heißt es: Endlich wieder QUO! Endlich wieder Spaß, Nachtleben und Feiern!

Francis Rossi erklärt: “Wir können es nicht mehr erwarten, endlich wieder live zu spielen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir gemeinsam mit den Fans rocken konnten. Bereitet euch schon einmal auf viele Hits und die Energie echter Livemusik vor!” Die Fans dürfen sich 2022 bei den insgesamt 17 deutschen QUO-Konzerten auf ganz viel gute Energie und all die großen Hits wie „Down Down“, „Whatever You Want“, „In The Army Now“ und (natürlich) „Rockin‘ All Over The World“ freuen.

STATUS QUO – „Out Out Quoing“-Tour 2022, 5.12.22, Mitsubishi Electric Halle

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!