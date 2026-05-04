Soul-Sensation, Sackschlepper, Sonnenbankaufsteller, Hafen-Malocher und Lyrik-Rezitator, Fabrik-Besetzer, Gelegenheits-Weihnachtsmann und Deutschlands Antwort auf George Clooney - was ist Stefan Gwildis nicht alles schon gewesen. Und was heißt überhaupt „gewesen“: Er ist das alles ja noch, irgendwie zumindest, und immer mal wieder. So, wie es ihm gerade gefällt.

Eine wunderbare Mixtur aus Hits und noch zu hebenden Schätzen, aus Bildern und Anekdoten, aus Songs und Szenen; eine klingende Werkschau, eine multimediale, aber sehr analoge Revue des gwildis’schen Schaffens.

Am 06. Juni 2025 erschien sein Jubiläums-Album „Das war doch grad’ erst eben“.

Der erste Teil „Meilenpuzzlesteine“ ist voller Fundstücke aus allen Phasen dieser mittlerweile so langen Laufbahn: Unveröffentlichtes trifft auf Vergessenes, Wiederentdecktes und Neuaufgenommenes Im zweiten Teil gibt es ein Wiederhören mit vielen Lieblingstiteln, live aufgezeichnet an einem seiner Lieblingsorte - der Hamburger Laeiszhalle. Die Single „Sowas Blödes“, ist eine Neuvertonung des Klassikers „Something Stupid“, aufgenommen gemeinsam mit der Schauspielerin, Comedienne und überaus geschätzten Kollegin Annette Frier.

Stefan Gwildis, 21.05., 20h, Gloria, Apostelnstr. 11, Köln