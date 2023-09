Tag der offenen Philharmonie am 3. Oktober

Am 3. Oktober öffnet die Kölner Philharmonie ihre Türen für Musik- und Kulturinteressierte, Neugierige und Familien. Am »Tag der offenen Philharmonie« erklingen von 11:00 bis in den Abend hinein sechs völlig unterschiedliche Konzerte, die gesellschaftlich relevante Themen widerspiegeln und eine Brücke zur Kölner Stadtkultur schlagen. Im Foyer der Kölner Philharmonie präsentieren sich darüber hinaus Kulturakteure mit Informationsständen, Mitmachaktionen und einem gemeinsamen Quiz: die Kölner Philharmonie (KölnMusik), Gürzenich-Orchester Köln: Ohrenauf!, WDR Musikvermittlung, Oper Köln: Oper.Stadt.Schule, Offene Jazz Haus Schule, COMEDIA Theater, music4everybody! und KÄNGURU. Im Filmforum stehen von 11:00 bis 13:15 Instrumente zum Streichen, Blasen und Zupfen bereit. Die Rheinischen Musikschule Köln lädt zum Instrumentenkarussell ein.

Im Saal macht um 11:00 das Gürzenich-Orchester Köln den Anfang mit einem Posaunenquartett samt Schauspieler, die die Geschichte der »Bremer Stadtmusikanten« im Familienkonzert für die Kleinsten von drei bis sechs Jahren auf die Bühne bringen.

Zum Lunchkonzert um 12:00 präsentiert die Youth Brass Band NRW unter dem Titel »Essenz des Lebens« ein kurzweiliges Programm mit Werken von Pat Metheny, Peter Graham und Earth, Wind and Fire. Hier sind Familien mit Kindern ab sechs Jahren herzlich willkommen.

Das Musikschulkonzert »Der von Klängen geschnittene Kreis« um 13:15 beschäftigt sich mit einem außergewöhnlichen Werk des italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino für vier Soloflöten sowie 100 Flötistinnen und Flötisten. Die Musizierenden, die sich aus ganz Köln für diese Performance zusammenfinden, setzen sich auf diese Weise mit den Themen Vielfalt, Inklusion, Relevanz und Mut auseinander.

Mit Royston Maldooms Choreografie »Men at war« offenbaren um 15:00 die Tänzerinnen und Tänzer von Ulla Weltikes Duisburger Tanzwerkstatt die Beweggründe von Flucht. Auch der zweite Teil des Jugendkonzertes, das interkulturelle Jugendmedienprojekt »ONLY HUMAN« von music4everybody! e.V., porträtiert mit einer Live-Performance die individuellen Beweggründe junger Erwachsener zur Flucht und ihre Entwicklung neuer Perspektiven in Deutschland.

Im Community-Chor-Konzert lädt die Kölner Philharmonie um 16:30 alle im Saal zum Mitsingen von Liedern aus aller Welt ein. Bei »Mit Stimmwelten – Stimmungswelten« sind Laienchöre unterschiedlicher Kulturen aus dem Kölner Raum beteiligt, die ihre eigenen Gesänge mitbringen und gemeinsam mit Hayat Chaoui dem Publikum nahebringen. Zum Abschluss des »Tags der offenen Philharmonie« hat die Junge Bläserphilharmonie NRW ein Programm für sinfonisches Blasorchester zusammengestellt, in dem es unter dem Titel »Krieg und Frieden« nicht nur an denkwürdige Ereignisse wie den deutsch-französischen Élysée-Vertrag erinnert, sondern auch für die aktuelle Weltlage sensibilisiert.

Alle Veranstaltungen am »Tag der offenen Philharmonie« sind bei freiem Eintritt zu erleben, das Haus ist von 10:30 bis 20:00 geöffnet.

Konzerttermine Dienstag 3. Oktober 2023:

11:00 Die Bremer Stadtmusikanten, 12:00 Die Essenz des Lebens, 13:15 Der von Klängen geschnittene Kreis, 15:00 Men at war & ONLY HUMAN, 16:30 Stimmwelten – Stimmungswelten, 18:30 Krieg und Frieden

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!