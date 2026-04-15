Teenage Fanclub live

Im Oktober und November dieses Jahres spielen TEENAGE FANCLUB 35 Konzerte in ganz Europa, genauer gesagt in Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Irland. Norman Blake beschreibt es so: „Wir touren schon ewig. Jemand hat mir gerade erzählt, dass es 37 Jahre her ist, seit unserem ersten Konzert 1989. Aber so sehe ich das nicht. Das ist einfach mein Leben, unser Leben. Das ist, was wir tun. Aber wir haben jetzt mehr Spaß daran als je zuvor. Wenn man von so etwas jemals genervt ist, sollte man besser aufhören. Zwölf Konzerte in Spanien und all die anderen Orte auch – Wahnsinn!“ Ist das eine Jubiläumstour?

Raymond McGinley: „Nun ja, für uns ist es der Jahrestag von allem und der Jahrestag von nichts. „Jahrestag von Nichts“ – das wäre ein guter Albumtitel. Ich denke, jeder Tag ist ein Jahrestag von irgendetwas …“ Wenn es keine Jubiläumstour ist, wird es dann eine Tournee zu einem neuen Album sein? Raymond erneut: „Als Band finden wir es wichtig, immer an etwas Neuem zu arbeiten. Wir sehen uns nach wie vor als moderne Band, nicht viel anders als zu unseren Anfängen. Irgendwann werden wir neue Songs veröffentlichen, aber bis dahin behalten wir unsere laufenden Projekte lieber für uns.“

Teenage Fanclub, 26.10., 20h, Gebäude 9, Deutz-Mülheimer-Str. 127, Köln, ab 41€