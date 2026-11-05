The Harlem Gospel Singers gehen mit ihrer Jubiläumsshow „Sing Hallelujah“ auf große Tour durch Deutschland und die Schweiz! 35 Jahre mitreißendes Live-Entertainment, stimmgewaltige Sänger und eine Energie, die den ganzen Saal erfasst. Mit dabei: „Higher and Higher“, „This Little Light of Mine“ und ganz neu „Let the Sunshine in“ sowie weitere Songs, die für Standing Ovations sorgen. Gemeinsam singen, feiern und Energie tanken – dafür stehen The Harlem Gospel Singers, getragen von einer exzellenten Live-Band und neun herausragenden US-amerikanischen Künstlern.

Vom Spiritual bis HipHop – und zurück

The Harlem Gospel Singers leben genau diese Verbindung: Aus den Spirituals des 18. Jahrhunderts heraus hat Gospel Blues, Soul, R&B, Jazz, Rock und HipHop geprägt – und wurde von ihnen im Gegenzug neu inspiriert.

Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben die Shows der bedeutendsten Gospelformation der Welt bislang gefeiert. Mit ihrer Jubiläumstour „Sing Hallelujah“ bringen sie neben geliebten Klassikern auch neue Songs wie „My Sweet Lord“ und das Jubiläums-Highlight „Hallelujah You're Worthy“ von Judith Christie McAllister auf die Bühne."

The Harlem Gospel Singers, 01.01.2027, 15h + 20h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstr. 1, Köln, ab 59,99€