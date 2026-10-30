Mit der „The Kingdom Is Within You 2027 EU/UK Tour“ kommt der US-amerikanische Singer-Songwriter Jesse Welles im Februar 2027 nach Europa. Die Tour führt ihn auch für drei Konzerte nach Berlin, Hamburg und Köln.

Jesse Welles schreibt Songs, die sich unmittelbar anfühlen: direkt, pointiert und nah am Leben. Mit Gitarre und Smartphone filmte er seine Auftritte in der Landschaft seiner Heimat Arkansas. Die oft rauen, unverstellten Videos machten Songs wie „War Isn’t Murder“, „The Poor“ und „United Health“ einem großen Publikum bekannt. Seine Musik bewegt sich zwischen Folk, Americana und Rock - mit einer Stimme, die aktuelle Ereignisse ebenso aufgreift wie persönliche Zweifel, Erinnerungen und Hoffnungen.

Welles’ Songs wollen keine fertigen Antworten liefern. Sie beobachten, hinterfragen und erzählen, ohne den emotionalen Kern aus dem Blick zu verlieren. Neben seinen viralen Protestliedern zeigt sein aktuelles Album „Masks Off“ auch die nachdenkliche, persönliche Seite seines Songwritings.

In kurzer Zeit hat Jesse Welles eine bemerkenswerte Resonanz erreicht: Er veröffentlichte innerhalb von zwei Jahren acht Alben in voller Länge und zahlreiche weitere Songs, wurde für vier Grammys nominiert und trat in „The Late Show with Stephen Colbert“ auf. Zu seinen musikalischen Weggefährtinnen und Weggefährten zählen Joan Baez, Billy Strings, Mt. Joy, Margo Price und Sierra Ferrell.

Mit der „The Kingdom Is Within You 2027 EU/UK Tour“ bringt Jesse Welles seine Songs im Februar 2027 nach Berlin, Hamburg und Köln. Auf der Bühne treffen unmittelbare Texte und akustische Nähe auf die Energie eines Künstlers, dessen Musik längst weit über die Wälder von Arkansas hinaus gehört wird.

Jesse Welles, 13.02.2027, Stadthalle Köln